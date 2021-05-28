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دينا الشربيني تصل لبنان لتصوير مسلسل الرعب "الزيارة".. تعرف على تفاصيله

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تشارك الفنانة دينا الشربيني في مسلسل "الزيارة"، أحد أعمال "شاهد الأصلية"، ووصلت إلى لبنان مؤخرًا وبدأت تصوير مشاهدها.

العمل يجمعها بكل من: تقلا شمعون، كارول عبود، إيلي متري، عبدو شاهين، سيرينا الشامي وكوكبة من الممثلين اللبنانيين.

فكرة العمل مبنية على مقابلات مع أشخاص حقيقيين عاشوا تجربة الرعب على امتداد ثلاثين عاماً، وكتبت أحداثها في 8 حلقات من الرعب والتشويق، ورشة سرد تحت إشراف الكاتبة مريم نعوم، ومن إنتاج شركة "6Hats Entertainment" (طارق خوسيه غطاس) وإخراج أدولفو مارتينيز، ويعمل على تنفيذه فريق عالمي محترف، شارك في صناعة مسلسلات عالمية. وسيعرض المسلسل قريباً على "شاهد VIP".

ترصد الأحداث حكاية إنصاف التي تصل من القاهرة إلى بيروت سنة 1981، في زيارة غير متوقعة لأحد المنازل، والهدف من هذه الزيارة هو إزالة لعنة عائلة حداد والتخلّص من الشر المسيطر عليهم. ومنذ لحظة وصولها تقع أحداث خارقة للطبيعة ومليئة بمفاجآت مرعبة، لتكتشف إنصاف لاحقاً أن اللعنة ذاتها هي التي أفقدتها عائلتها.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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