بعد تصريحاته مع منى الشاذلي.. ياسمين عبدالعزيز ترد على خالد الصاوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على تصريحات الفنان خالد الصاوي والتي أشاد خلالها بموهبتها وأعرب عن سعادته بمشاركته معها في مسلسل"اللي مالوش كبير".

وقال "الصاوي"، خلال لقائه في برنامج "معكم" مع منى الشاذلي، إن ياسمين عبدالعزيز نجمة ذكية: "ياسمين كانت هايلة في الشغل، ياسمين من النجوم الأذكياء اللي بيعرفوا امتى يعلموا النقلات بتاعتهم عرفت أمتى تنتقل من البنوتة لـ المرأة الناضجة".

وأضاف: "أنا قابلتها قبل ما نشتغل بكام شهر واتقابلنا كتير في شغل أكون بمضي وهي بتعتذر مثلا، وبنحب بعض من بعيد لبعيد كفنانين طبعا، ياسمين واضحة وصريحة وشبهي في الحتة دي مبتجاملش وده أريح للناس كلها".



ومن جانبها، حرصت ياسمين على الرد من خلال إعادة نشر كلمات الصاوي عنها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "حبيبي يا خالود .. ممثل عبقري خالد الصاوي واحد بس".

مسلسل "اللي مالوش كبير" بطولة ياسمين عبد العزيز، خالد الصاوي، خالد سرحان، أحمد العوضي، دينا فؤاد، دنيا عبدالعزيز، فتوح أحمد، عايدة رياض، بدرية طلبة، أحمد عبدالله محمود، أحمد سعيد عبدالغني، إيمان السيد، محمود حافظ، سيناريو وحوار عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري.