يسرا اللوزي: "بعد ٨ سنين وطفلتين.. رجعت أغطس تاني"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن عودتها لممارسة رياضة الغطس مرة أخرى بعد انقطاع دام لـ ٨ سنوات.

ونشرت اللوزي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بعد ٨ سنين وطفلتين، رجعت أغطس تاني.. تقريبا تحت المياه ده المكان الوحيد اللي معنديش فيه مسؤوليات (غير طبعا الحفاظ على الشعب المرجانية والحياة البحرية).. شرم الشيخ".

وشاركت يسرا اللوزي في دراما رمضان المنقضي ٢٠٢١ بمسلسل "بين السما والأرض".

المسلسل بطولة هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.