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يسرا اللوزي: "بعد ٨ سنين وطفلتين.. رجعت أغطس تاني"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

كشفت الفنانة يسرا اللوزي عن عودتها لممارسة الغطس مرة أخرى بعد انقطاع دام لـ ٨ سنوات.

ونشرت اللوزي، صورة لها عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "بعد ٨ سنين وطفلتين، رجعت أغطس تاني.. تقريبا تحت المياه ده المكان الوحيد اللي معنديش فيه مسؤوليات (غير طبعا الحفاظ على الشعب المرجانية والحياة البحرية).. شرم الشيخ".

وشاركت يسرا اللوزي في دراما رمضان المنقضي ٢٠٢١ بمسلسل "بين السما والأرض".

المسلسل بطولة هاني سلامة، دُرة، يسرا اللوزي، وسوسن بدر، وغيرهم، سيناريو وحوار إسلام حافظ عن رواية للكاتب نجيب محفوظ، وإخراج ماندو العدل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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