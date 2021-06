عرض Friends Reunion اليوم و18 مليون مشاهدة للإعلان الدعائي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 07:56 مساءً - حان وقت الإثارة! الأصدقاء الذين طال انتظارهم سيتم بثّ حلقة لمّ شملهم لمسلسل Friends على شاشات المملكة المتحدة اعتبارًا من يوم الخميس (27 مايو) على Sky One وNOW TV. وقد وصل عدد مشاهدي الإعلان الدعائي لحلقة Friends Reunion قرابة 18 مليون مشاهدة على يوتيوب قبل ساعات من عرض الحلقة.

وبحسب موقع "ميرور" شهدت استوديوهات وارنر براذرز لمّ شمل أسرة مسلسل الدراما الشهير Friends على الرغم من مرور ما يقارب الـ 17 عامًا على انتهاء الموسم الأخير من المسلسل منذ بث آخر حلقة فى عام 2004.

وقد تم تأجيل الحلقة بشكل متكرر بسبب جائحة الفيروس التاجي حيث كان من المفترض أن يتم إصدارها في مايو 2020 ولكن سيتمكن المشجعون أخيرًا من الاحتفال بالعرض الأيقوني جنبًا إلى جنب مع النجوم الستة - وبعض الضيوف المميزين.

المشاهير أيضأ يشاركون الأصدقاء

مشاهد النافورة الشهيرة لـ Friends حاليًا- الصورة من موقع ميرور

"جاستن بيبر" يظهر على المنصة مرتدي البطاطس - زي روسي تنكري.

ستظهر "ليدي غاغا" بأغنية دويتو من Smelly Cat مع بطلة Friends "ليزا كودرو".

اعترف "ديفيد بيكهام" بأن حلقة Friends المفضلة لديه (The One Where Everyone Is Late) هي حلقته عندما يشعر بالضعف قليلاً أو يفتقد الزوجة والأطفال.

بالإضافة إلى مشاركة "توم سيليك" في مسابقة Trivia Quiz و "سيندي كروفورد" وهي تعرض بنطلون روس الجلدي الأسود.

أبطال المسلسل

أبطال مسلسل Friends حاليًا- الصورة من موقع ميرور

ضم الإعلان الدعائي الأصدقاء السابقون: "جينيفر أنيستون" (راتشيل) ، "كورتني كوكس" (مونيكا) ، "ليزا كودرو" (فيبي) ، "مات ليبلانك" (جوي) ، "ماثيو بيري" (تشاندلر) و"ديفيد شويمر" (روس) الذين إندهشوا من إعادة إنشاء موقع مجموعات التصوير حيث تم إعادة إنشاء عالم المسلسل بدقة بعد أن بات مهجورًا لمدة 17 عامًا.

النجوم قدموا أفضل تخميناتهم حول شخصياتهم اليوم

أبطال مسلسل Friends حاليًا- الصورة من موقع ميرور

قالت "جينيفر أنيستون" عن شخصيتها : "إن "راتشيل" و"روس" سيكونان متزوجين ولديهما أطفال."

اعتبرت "كورتني كوكس" أن شخصيتها "مونيكا" ستظل قادرة على المنافسة، وهي المسؤولة عن بيع مخبوزات المدرسة ، بينما تجعلها "تشاندلر" تضحك كل يوم.

قالت "ليزا كودرو" عن شخصيتها إن "فيبي" ستكون متزوجة من "مايك" وتدافع عن جميع الأطفال المختلفين قليلاً ، من خلال الفن والموسيقى.