"براد بيت" يفوز بحضانة مشتركة لأطفاله مع "أنجلينا جولي"

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 28 مايو 2021 07:56 مساءً - بعد معركة قضائية طويلة فاز "براد بيت" بحضانة مشتركة لأطفاله مع "أنجلينا جولي" حيث حكم قاضي في ولاية كاليفورنيا بضرورة تعديل أمر الحضانة لأبنائهما لصالح "بيت"، وفقًا لوثائق المحكمة التي قدمها محامو "بيت".

"بيت" و"جولي" في نزاع بسبب حضانة الأطفال

براد بيت وأنجلينا جولي- الصورة من موقع ميرور

وبحسب موقع "ديلي ميل" كان السوبر ستارز "بيت" و"جولي" - الزوجان الأكثر شهرة في هوليوود – قد انفصلا رسميًا قبل عامين. وقد أعلنا في عام 2018 أنهما توصلا إلى تسوية ودية بشأن الأطفال - ثلاثة بيولوجيين وثلاثة متبنيين – وهم "مادوكس" 19 عاماً ، "باكس" 17 عاماً، "زاهارا" 16 عاماً ، "شيلو" 14 عاماً وتوأم "فيفيان" و"نوكس" 12 عاماً.

ولكن يبدو أن التسوية قد انهارت إذ ظل النجمان محبوسين في معركة محكمة خاصة منذ ذلك الحين. فقد ظل الممثل البالغ من العمر 57 عامًا يقاتل في نظام المحاكم للحصول على حقوق متساوية للأطفال الستة الذين يتقاسمهم مع زوجته السابقة بينما سعت "جولي" للحضانة الوحيدة.

حضانة الأطفال مشتركة بأمر من المحكمة

براد بيت مع أطفاله- الصورة من حساب براد بيت على إنستغرام

المستندات التي قدمها محامو "بيت" في محكمة استئناف في كاليفورنيا تزعم أن القاضي المعين من قبل القطاع الخاص أصدر حكمًا مؤقتًا وجد فيه أن أمر الحضانة الحالية بين الطرفين يجب تعديلها بناءً على طلب السيد "بيت".

كما تزعم الأوراق أيضًا أن القاضي وجد أن شهادة "جولي" تفتقر إلى المصداقية في العديد من المجالات المهمة ، وأن محاولتها للطعن في إجراءات الحضانة الجديدة ستلحق ضررًا جسيمًا بالأطفال الذين سيُحرمون أيضًا من البقاء والاستقرار.

وقال مصدر لوكالة فرانس برس إن الحكم الأخير للقاضي عدل الأمر العرفي لزيادة وقت "بيت" مع الأطفال بشكل كبير.

"بيت" استخدم العنف مع أحد أطفاله

اتُهم "بيت" البالغ من العمر الآن 57 عامًا ، بضرب أحد أطفاله أثناء رحلة من فرنسا إلى لوس أنجلوس قبل فترة وجيزة من تقديم "جولي" طلب الطلاق ، ولكن تم تبرئته لاحقًا من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي والأخصائيين الاجتماعيين.

"جولي" غير راضية عن الحكم

وبحسب ما ورد ستواصل الممثلة البالغة من العمر 45 عامًا معركتها القانونية وقالت إن حكم القاضي كان أكثر من قرار مؤقت إذ تعتقد أنها حُرمت من محاكمة عادلة هي وأطفالها وستواصل البحث عن أفضل حل للأطفال ورفاهيتهم.

وقد جادل محامو "جولي" بأن القاضى فشل في النظر بشكل كافي، وهو ما يعد انتهاكًا لقانون الولاية القانوني الذي يسمح للقصر من 14 إلى 17 بالإدلاء بشهاداتهم.