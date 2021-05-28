رسالة اعتذار من آدم الشرقاوي إلى محمد هنيدي

بيروت - نادين محمد - رسالة اعتذار قام بها الفنان الأمريكي من أصول مصرية آدم الشرقاوي، بسبب خطئه في نطق اسم النجم محمد هنيدي.

وتداول الجمهور فيديو اعتذار آدم وهو يوجه رسالة إلى هنيدي قائلاً: "محمد هنيدي قلتها صح.. على فكرة أنا بحبك يا راجل وأنا آسف إني غلطت في اسمك".

ورد هنيدي بطريقة طريفة بمشاركة فيديو آدم الذي ينطق فيه اسمه بطريقة صحيحة على خاصية الستوري بانستغرام ومازحه قائلاً: "كده سماح".

وفي وقت سابق، مازح هنيدي آدم الشرقاوي بسبب طريقة نطقه لاسمه خطأ، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستغرام»، وكتب الفنان محمد هنيدي من خلال خاصية الستوري محمد حنيدي مين؟ صور فيديو وأنت بتقولها حالاً".

يشار إلى أن آدم الشرقاوي، خطف عيون المصريين في دراما رمضان، بشخصية "بيج زي"، ضمن أحداث مسلسل "لعبة نيوتن"، بظهوره مع النجمة منى زكي، بسبب أدائه السلس وخفة ظله في تجسيد الدور، خاصة طريقة نطقه اللغة العربية.