أحمد مالك يُعلن عرض فيلمه العالمي”حارس الذهب” على “نتفليكس”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلن الفنان المصري الشاب أحمد مالك عن طرح فيلمه العالمي “حارس الذهب”، على منصة “نتفليكس”، والذي يُعدُّ أول بطولة عالمية يشارك فيها.

ونشر مالك بوستر الفيلم عبر حسابه في “انستغرام”، مُعلقاً: “فيلم حارس الذهب يُعرض الآن على منصة نتفليكس”، والذي يُشاركه البطولة النجمان الأستراليان جاي رايان، وديفيد وينهام، وتأليف وإخراج رودريك ماكاي.

وتدور أحداث الفيلم في نهاية القرن الـ19 في أستراليا الغربية، حين يسعى راعي جِمال أفغاني للتخلص من أزمة وجودية قاسية والعودة إلى وطنه، إذ تضطره الظروف لعقد شراكة مع حطّاب هرب وبحوزته سبائك ذهبية تزن 400 أوقية ومختومة بتاج الملكة، ويتحتم على الثنائي المتنافر تضليل رقيب شرطة مُتعصب وجنوده في سباق الوصول إلى فرن سري لصهر الذهب، حيث المكان الوحيد الذي يُتيح إزالة ختم تاج الملكة.

يُذكر أن العرض الأول لهذا الفيلم كان في مهرجان “فينيسيا” السينمائي الدولي، ونال إشادات عالمية، ثم عُرض في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي في أكتوبر 2020.

كما طُرح فيلم “حارس الذهب” في دور السينما المصرية بنهاية شهر مارس 2021، ثم عُرض في عدد من الدول العربية، أبرزها السعودية والإمارات.