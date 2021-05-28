السجن عامين ونصف.. القضاء التركي يكيل الأحكام لدميرتاش

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة تركية، الجمعة، بالسجن عامين و6 أشهر إضافية، بحق الزعيم السابق لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش.

ويقبع دميرتاش، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية، في السجن منذ 2016 عقب حملة استهدفت الحزب.

ويُحاكم في قضايا عدة من بينها القضية الرئيسية التي يمكن أن يحكم عليه فيها بالسجن 142 عاما في حال الإدانة بالإرهاب، فيما ينفي التهم ويقول إنها ذات دوافع سياسية.

وقال الحزب، في بيان، إن "المحاكمة الأخيرة في أنقرة قضت فيها المحكمة بالسجن عامين وستة أشهر لدميرتاش بتهمة الإدلاء بتصريحات اعتبرت تمثل تهديدا لمدع عام".

وكان دميرتاش قد قال العام الماضي إن "المدعي العام سيحاسب أمام القانون".

وقبل إدانته قال للمحكمة، الجمعة، إن "أي جريمة لم تُرتكب" حسبما نقله الحزب.

وحُكم على دميرتاش بالسجن 3 أعوام ونصف في وقت سابق هذا العام، بتهمة إهانة الرئيس رجب طيب إردوغان وأدين بنشر دعاية إرهابية في 2018.

والرجل البالغ 48 عاما قاد حزب الشعوب الديموقراطي إلى البرلمان للمرة الأولى في 2015، وتحدى الرئيس أردوغان في الانتخابات الرئاسية عامي 2014 و2018.

وفي مارس/آذار هذا العام دعت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للإفراج الفوري عن دميرتاش واتهمت تركيا بانتهاك قرارتها السابقة بعدم الإفراج عنه.

وتتهم تركيا حزب الشعوب الديموقراطي بأنه واجهة سياسية لحزب العمال الكردستاني المحظور، المدرج على قوائم الإرهاب.

ويقول حزب الشعوب الديموقراطي ودميرتاش إنهما مستهدفان لتجرؤهما على معارضة إردوغان.

وكان دميرتاش والرئيسة المشاركة السابقة للحزب فيغين يوكسيكداغ من بين نحو 12 من نواب الحزب الذين أوقفوا في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 في إطار إجراءات قمعية أعقبت محاولة الإنقلاب المزعوم على أردوغان.

وتتواصل الضغوط على حزب الشعوب الديموقراطي إلى الآن، ويتعرض أعضاء في الحزب لمداهمات متكررة في أنحاء البلاد.