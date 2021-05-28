شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف تصور "الحرامى 2" بشبرامنت.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة رانيا يوسف لـ"الخليج 365"، إنها تصور مشاهدها فى مسلسل "الحرامى 2" اليوم الجمعة، فى ديكور خاص بالعمل بمنطقة شبرامنت، لافتة إلى أن الجزء الثانى هو تكملة للأول مع سرد أحداث جديدة فى إطار درامى مشوق وبه طابع من الكوميديا، ومن المقرر أن يعرض العمل قريبًا، حيث انتهى المخرج أحمد الجندى من تصوير نصف مشاهد الجزء الثانى.

وتدورأحداث المسلسل فى 10 حلقات، ويتناول قصة لص شاب يجسد دوره الفنان أحمد داش، يحاول سرقة شقة الفنان بيومي فؤاد وزوجته رانيا يوسف، ولسوء حظه أنه تم الإمساك به، ويظل متواجدًا فى المنزل متنقلا بين الغرف وبمساعدة الابنة التى تجسد دورها رنا رئيس حيث تقع فى حبه وتتعلق به ويتغير تفكير هذا الحرامى بسببها ويساعدها.