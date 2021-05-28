شكرا لقرائتكم خبر عن الابتسامة على وجه شريف دسوقى خلال زيارة ابنه آدم له فى المستشفى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت صور جديدة للفنان شريف دسوقى، مع ابنه آدم شريف، خلال زيارة الأخير له فى المستشفى، بعد إجرائه جراحة فى ساقه وبتر قدمه، وأظهرت ارتفاع الروح المعنوية للفنان الكوميدى خلال زيارة ابنه.



شريف دسوقى مع ابنه آدم

كما ظهر الفنان شريف دسوقى، وهو جالس على كرسى متحرك، ويظهر آثار الجراحة فى قدمه، والابتسامة تعلو وجهة.



آدم شريف دسوقى مع والده

وسبق وقامت الفنانة نهال عنبر، المسئولة عن الملف الطبى فى نقابة المهن التمثيلية، بزيارة الفنان شريف دسوقى داخل مستشفى دار الشفا، وتواجد معها أيضًا الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكى للسينما المصرية، أمس الخميس، من أجل الاطمئنان على صحته بعد إجرائه عملية جراحية نتج عنها بتر لقدمه.





وقام الأب بطرس دانيال بإهدائه مصحفًا، وأهدته الفنانة نهال عنبر باقة من الورود، وأكدت فى تصريح لـ ”الخليج 365”، بأن العملية تمت بنجاح وحالة الفنان شريف دسوقى المعنوية مرتفعة، متمنية له أن يتمم شفاؤه على خير وان يعود لمنزله ولعمله وفنه مرة أخرى.