شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر 7 صور من كواليس فيلم "ماما حامل" قبل عرضه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر صناع فيلم "ماما حامل" عرضه فى السينمات حيث يطرح يوم الأربعاء المقبل الموافق 2 يونيو، وهو تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وبطولة ليلى علوى، بيومى فؤاد، حمدى الميرغنى، محمد سلام نانسى صلاح، هدى الاتربى، هدى مجد، سامى مغاورى، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، ونيو سينشرى، ومصر العالمية، وماجيك بينز.



فيلم ماما حامل



الفنان شريف دسوقى مع مخرج الفيلم

وننشر صورًا من كواليس الفيلم قبل طرحه فى السينما ظهر فيها أبطال الفيلم وعلى رأسهم النجمة ليلى علوى التى تجسد دور أم للفنانين حمدي المرغني ومحمد سلام، وتدخل في قصة كوميدية حول حملها مرة أخرى فى إطار من الكوميديا الاجتماعية، وتم تصوير بعض مشاهده بمنطقة "استديو المغربى".

وتدور الأحداث حول أسرة من طبقة غنية تتعرض للعديد من المواقف الكوميدية، حيث يعتمد الفيلم على كوميديا الموقف، بالإضافة إلى تعرض بيومى فؤاد لبعض المشاكل فى عمله الذى يتولى إدارته الفنان سامى مغاورى، وتتوالى الأحداث فى إطار اجتماعى كوميدى

فيلم "ماما حامل" تأليف لؤى السيد وإخراج محمود كريم، وتظهر فيه ليلى علوى بدور سيدة متزوجة من بيومى فؤاد ولديها ابنان هما حمدى الميرغنى ومحمد سلام، ويشارك فى البطولة محمد ثروت، نانسى صلاح، وهدى الأتربي، وسامى مغاورى، وعدد آخر من الفنانين.