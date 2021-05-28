نيكول سابا لـ”صوت بيروت إنترناشونال”: كسرت حاجز الخوف من كورونا وسأصور “حفلة فركشة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 28 مايو 2021 06:05 مساءً - منذ 54 دقيقة

آخر تحديث: 28 - مايو - 2021 6:11 مساءً

نيكول سابا نجمة لبنانية اثبتت نفسها في مجال الغناء والتمثيل. كانت آخر مشاركة درامية لها في مسلسل “الهيبة العودة” ومن بعدها غابت عن الاعمال الدرامية اللبنانية والمصرية. وفي حوارها مع “صوت بيروت انترناشونال” تتحدث نيكول سابا عن اسباب هذا الغياب، لكنها في البداية تخبرنا عن اغنيتها الجديدة فماذا تقول عنها ؟ ” احضر لتصوير اغنية جديدة بعنوان “حفلة فركشة” خلال الاسبوع المقبل وكان ينبغي ان تصدر هذه الاغنية منذ فترة لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيلها وهي باللهجة المصرية موضوعها جريء ومختلف، يشبه نمط الاغاني التي اعتاد الجمهور ان اقدمها وهي من كلمات شادي نور والحان محمد يحيى وسيتم تصويرها في لبنان مع المخرج فادي حداد والانتاج لشركة “لايف ستايلز” في اول تعاون يجمعنا، وتتابع نيكول “في جعبتي اكثر من اغنية لكني تأثرت سلبا بالاجواء التي فرضتها كورونا على كل العالم لذا تريثت في اصدار اي عمل فني في الفترة الماضية انما حاولت جاهدة بعدما شفيت من كورونا انا وزوجي وابنتي وامي ورغم العوارض المزعجة التي شعرنا بها لكني كسرت حاجز الخوف وسافرت الى مصر واحييت حفلة هناك في شهر رمضان الماضي”.

وعن تحضيرها لاعمال درامية جديدة تؤكد نيكول انها لم تتلق اي عرض رسمي وكل ما نشر مجرد تكهنات ام ترشيحات لم تصل اليها.

اما عن اسباب غيابها عن الدراما المصرية واللبنانية تشير إلى ان الظروف منعتها من السفر الى مصر اذ ان الخوف من التنقل بين المطارات والطائرات كان هاجسا لذا فضلت خلال السنتين الماضيتين ان اجلس في منزلي رغم اني تلقيت عروضا لكنها لم تعجبني بسبب عوامل عدة، منها ضعف النصوص لاني اعتبر النص القوي هو اساس نجاح اي عمل درامي ولست نادمة على الرفض.

وعن الكلام الذي قاله بحقها المنتج الكبير صادق صبُاح من انها حبيبة قلبه ولا مانع من التعاون مجددا معها ومع زوجها النجم يوسف الخال اكدت نيكول “اقدر هذا الكلام اذ لا يوجد مشكلة مباشرة بيننا وانا اكن له كل الاحترام والتقدير وكان قد حصل تعاون اكثر من مرة في مصر ولبنان كما احييت زفاف ابنه دون مقابل ودائما انا وزوجي نتحدث عنه بالخير لكن هناك سوء تفاهم حصل ووضع غيمة على علاقتنا من خلال صمت غريب وغير واضح”.

وعن الاعمال الدرامية التي تابعتها في شهر رمضان تقول “شاهدت عددا من الاعمال منها “لعبة نيوتن” لمنى ذكي و”المداح” لحمادة هلال وطبعا احببت مسلسل 2020 بكل تفاصيله وشاهدت بعض حلقات مسلسل “للموت” ووجدت ان هناك تعبا واضحا في كل الاعمال لتظهر بحلة جيدة وانا اوجه تحية لكل الفنانين الذين صوروا في ظل انتشار وباء كورونا وهذه نقطة تحسب لهم رغم ان مجمل النصوص في الوطن العربي طويلة ومملة وهذا بسبب ضعف ابداع المؤلفين فاللذين كانوا يكتبون 30 حلقات متشابكة دراميا مثل الراحل اسامة انور عكاشة غابوا عن الساحة.

اخيرا هل التقت بالنجمة ماغي بو غصن بعد العتاب الذي وجهته لها عبر برنامج “المواجهة”؟ عن ذلك اجابت نيكول سابا ان لا مشكلة اساسية وعندما نلتقي وجها لوجه ستزول كل الاشكاليات.