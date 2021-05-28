نانسي عجرم تطرح "حبك بيقوى" أولى أغنيات البومها الجديد

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"الخليج 365": طرحت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم أغنيتها الجديدة "حبك بيقوى" من كلمات خالد تاج الدين، ألحان وليد سعد، توزيع هانى يعقوب، وهي أولى أغنيات ألبومها الجديد Nancy10، المقرر طرحه قريباً.

وكانت الفنانة اللبنانية قد أعلنت عن انتهائها بشكل كامل من تسجيل أغنيات أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يعتبر العاشر لها خلال مسيرتها الفنية. ونشرت عبر حساباتها بمختلف مواقع التواصل الاجتماعي «الإعلان» الرسمي والتشويقي للألبوم، والذي حصد أكثر من مليون مشاهدة في غضون ساعات من نشره.

وأطلقت نانسي على الألبوم اسم «نانسي 10» وشارك فيه عدد كبير من الشعراء والملحنين من بينهم: محمود الخيامي، أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، مروان خوري، تامر علي.

وكان آخر البوم لنانسي قد صدر عام2017، وضم 14 أغنية.