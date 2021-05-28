هبة طوجي تنتظر طفلها الأول

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"الخليج 365" من بيروت: أعلنت الفنانة اللبنانية هبة طوجي حملها بطفلها الأول من زوجها عازف البوق والمؤلف الموسيقي إبراهيم معلوف.

طوجي نشرت صورة مشتركة مع زوجها على غلاف مجلة باري ماتش الفرنسية عبر حسابها على الإنستغرام تظهر فيها ببطن منتفخ واعلنت ان جنس المولود ذكر.

وكان لافتا تعليق المؤلف الموسيقي والملحن أسامة الرحباني الذي بارك بدوره لهبة وخاطبها بالقول: “مبروك، يطلع بغني وبدق”.