شكرا لقرائتكم خبر عن لقاء الخميسى تستعيد ذكريات مسلسل "شباب أون لاين" بصورة قديمة مع أمير كرارة وبشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل منا ذكريات خاصة يهتم بها ويسعى للاحتفال بها مرة أخرى وتذكرها، لبث السعادة في النفس والترويح عن الذات، وهو ما فعلته النجمة لقاء الخميسى، حيث شاركت جمهورها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، صورة نادرة لها من كواليس مسلسل "شباب أون لاين"، والذى عرض لأول مرة عام 2002.



تدوينه لقاء الخميسي

وعلقت الفنانة لقاء الخميسى، على الصورة، حيث كتبت: "ذات مرة.. شباب أون لاين"، ونالت الصورة عددًا كبيرًا من الإعجابات والتعليقات، كان أغلبها يثنى على مظهرها ونجوم المسلسل في مرحلة الشباب، وظهر في الصورة العديد من أبطال المسلسل، منهم النجم أمير كرارة، والنجمة بشرى، والفنان شريف حمدى، إلى جانب النجمة لقاء الخميسى، والفنان رامى فؤاد.

مسلسل "شباب أون لاين" هو مسلسل كوميدى مصرى عرض منه 3 أجزاء من إخراج المخرجة هالة خليل، بطولة أحمد الفيشاوى، وبشرى، وشريف حمدى، وأمير كرارة، ولقاء الخميسى، وخالد صالح، وأحمد مكى، وهو من فئة المسلسلات الكوميدية الخفيفة.



اسره مسلسل شباب اون لاين

على جانب آخر، يشار إلى أن أسرة مسلسل "إجازة مفتوحة" بطولة شريف منير، ولقاء الخميسى، تستأنق تصوير مشاهد العمل خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وذلك بعد تصوير يوم من العمل في شهر فبراير الماضى، قبل الانشغال الفنانين بدراما رمضان، حيث ينتمي المسلسل لأعمال الـ 40 حلقة التي تعرض فى الأوف سيزون.

وتعتم قصة المسلسل على المشاكل التي تواجهها العائلات في حياتهم، إذ يظهر شريف منير بدور أب متزوج من لقاء الخميسى ولديهم أبناء، فيما تجسد الفنانة سميحة أيوب دور والدة شريف منير، فيما تظهر ملك قورة ودنيا ماهر بدورى شقيقتيه، بينما يجسد كريم أبو زيد دور شقيق لقاء الخميسى.

مسلسل "إجازة مفتوحة" من تأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقى، وهو بطولة شريف منير ولقاء الخميسى، سميحة أيوب، ملك قورة، دنيا ماهر، مراد مكرم، كريم أبو زيد، ملك قورة، هشام إسماعيل، نورهان، هدى مجد، أحمد زكريا