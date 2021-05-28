شكرا لقرائتكم خبر عن السعى وراء السعادة.. ويل سميث يواصل رحلة تمريناته الشاقة من أجل جسم متناسق.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر الممثل العالمى ويل سميث، فى مقطع فيديو جديد وهو يؤدى تمريناته الرياضية المكثفة فى صالة الألعاب الرياضية "الجيم"، وذلك فى رحلة للحصول على جسم متناسق وفقدان الوزن المكتسب خلال وباء فيروس كورونا المستجد الذى اجتاح العالم، وفي بداية المقطع المصور، يقف سميث بدون قميص على منصة دوارة، عندما ظهر فى مواجهة الكاميرا، وهز رأسه، ثم قال، "هذا مقرف للغاية"، فى إشارة إلى شكل جسمه البدين.

واستعرض مقطع الفيديو الذى نشره ويل سميث، عبر حسابه الشخصى على موقع "إنستجرام"، لقطات من تمريناته الرياضية، والتي تضمنت أنشطة مثل الضغط والكثير من التمرينات الرياضية المختلفة، وعلق سميث على الفيديو، "السعي وراء السعادة"، وذلك في إشارة إلى فيلمه The pursuit of happyness عام 2006 الذي لعب دور البطولة فيه إلى جانب ابنه جادين سميث.

وتأتى جهود ويل سميث لفقدان وزنه بأداء التمرينات المكثفة بعدما أعلن النجم العالمى - في وقت سابق من هذا الشهر - أنه فى "أسوأ حالة في حياته"، حيث قال: "هذا هو الجسد الذي حملني خلال وباء كامل وأيام لا حصر لها من خلال الرعي من خلال المخزن"، وعلق على صورة نشرها لنفسه بلا قميص - آنذاك - "أنا أحب هذا الجسد، لكني أريد أن أشعر بتحسن".



ويل سميث يتمرن على الزراعين

وتابع "لا مزيد من فطائر منتصف الليل.. هذا كل شيء"، وأضاف سميث،"إيما الحصول على أفضل شكل من حياتى"، وسرعان ما قرر سميث، العودة من جديد للتدريبات بعد حملة تشجيع كبيرة حصل عليها من قبل أصدقائه ومتابعيه عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة بعد الصورة التي نشرها ، ويواصل النجم الخمسيني من فترة لأخرى على مشاركة صور وفيديوهات من داخل صالة التدريبات ليعلن استمراره في التدريبات والحصول على بعض التشجيع.



ويل سميث يتمرن على رفع الاثقال

وقبل يوم واحد من ذهابه إلى "الجيم"، كشف النجم العالمى ويل سميث، عن صور لعدد من الرجال يعانون من نفس المشكلة لاكتسابهم الوزن الزائد نتيجة الأكل وعدم ممارسة الرياضة فى ظل الإغلاق، وعلق على الصورة بإعلان دخوله فى تحدى مع هؤلاء الرجال لخفض وزنهم خلال 3 أشهر، حيث كتب فى تعليقه، "هيا بنا سنرى هذه الصور مرة أخري بعد 12 أسبوعا".



ويل سميث

يأتى هذا فيما اشتهر سميث، سابقًا، بأخذ نظم التدريب على محمل الجد، وبناء العضلات لأدوار مثل " I Am Legend" و " “Suicide Squa، ومع ذلك، بعد عام من الوباء حيث قال إن 61% من الأمريكيين اكتسبوا وزنًا زيادة، وفي هذا السياق كان لصورة سميث صدي كبير أكثر من مجرد عدد قليل من المعجبين، حيث قال أحدهم "هذا هو المنشور الأكثر روعة وصدق في تاريخ وسائل التواصل الاجتماعي"، و"بالتأكيد أنت الأفضل وليس الاسوأ"، و"ظهورك بشكل طبيعي أكثر شيء مشوق".