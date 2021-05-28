شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة ضياء فهمى مخرج مسلسل "طيرى يا طيارة" بطولة مصطفى فهمى وبوسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مفيد عاشور، عن وفاة المخرج ضياء فهمى عبر حسابه على موقع فيس بوك حيث كتب: "وداعًا صديقي المخرج الكبير ضياء فهمى، رحمك الله وغفر لك وأسكنك فسيح جناته.. وداعًا يا ابن الأصول والرجولة، نسألكم الفاتحة على روحه الطاهرة.



وفاة المخرج ضياء فهمى

يذكر أن المخرج الراحل عمل كمخرج مساعد في الثمانينيات ومن أبرز الأعمال التي عمل فيها مسلسل "رأفت الهجان" الجزء الثالث، ومسلسل "دموع صاحبة الجلالة" و"الزينى بركات"، و"نصف ربيع الآخر"، و"الحاوى"، وبعدها قدم مسلسلات من إخراجه مثل "بيت الزعفرانى" و"أولاد وبنات"، و"طيرى يا طيارة" بطولة مصطفى فهمى وبوسى، والذى عرض عام 2012 وكان آخر أعماله.

وشارك الفنان مفيد عاشور في دراما رمضان الماضى خلال مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، هبة مجدى، تارا عماد، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق، هلا السعيد، رامى وحيد وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.