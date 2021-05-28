شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يسترجع ذكرياته مع سعاد نصر.."الغائبة عن عالمنا الحاضرة فى قلوبنا" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استرجع الفنان الكبير محمد صبحى، ذكرياته مع الفنانة الراحلة سعاد نصر، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك" من خلال نشر مجموعة من الصور جمعتهما من كواليس مسلسل "ونيس"، والذى جسدت فيه شخصية الأم مايسة، وعلق على الصور قائلاً: "ماما مايسة الغائبة عن عالمنا الحاضرة دائمًا فى قلوبنا".

من ناحية أخرى، يجرى الفنان محمد صبحي البروفات النهائية لمسرحيته الاستعراضية الغنائية "نجوم الظهر"، والتي يشارك في بطولتها 40 نجمًا ونجمة، والمسرحية قصة وتأليف وإخراج محمد صبحي وشاركه في كتابتها أيمن فتيحة، وستقدم علي مسرح مدينة سنبل.

مسرحية "نجوم الظهر"، تقدم عدد من الوجوه الشابة أعضاء فرقة ستوديو الممثل، وكان النجم محمد صبحي قد عرض قبل جائحة كورونا 3 مسرحيات هي: "غزل البنات" من تراث الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني ثم مسرحية "خيبتنا" والتي تنبأت بما يحدث على الساحة العربية والعالمية وتأثير التقدم العلمى فى علم الجينات والاستنساخ على المواطنين فى العالم العربى والأمريكي، وقدم فيها النجم محمد صبحى شخصية الدكتور "يائس" العالم فى علم الجينات.