شكرا لقرائتكم خبر عن دينزل واشنطن وفرانسيس ماكدورماند يستعدان لطرح The Tragedy of Macbeth فى السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت شركة Apple Original Films مع A24 بشأن توزيع فيلم The Tragedy of Macbeth الذي أخرجه Joel Coen، وهو فيلم من بطولة دينزل واشنطن، وفرانسيس ماكدورماند، عن رائعة شيكسبير، وتتمثل الخطة في طرح الفيلم فى السينمات بجميع أنحاء العالم، قبل إطلاقه عالميًا على Apple TV +، وذلك حسب ما نشره موقع deadline.

تدور مأساة ويليام شكسبير الصادرة عام 1606 حول جنرال يتوق للسلطة ويفتقر إلى الضمير ويجسده هنا دينزل واشنطن، الذي تؤجج طموحاته لأن يصبح ملكا لأسكتلندا، زوجته الليدي ماكبث وتجسدها فى أحداث الفيلم "فرانسيس ماكدورماند".



دينزل واشنطن وفرانسيس ماكدورماند

وهذه المسرحية بين أكثر أعمال شكسبير التي تم اقتباسها وتم تحويلها لأفلام من جانب أورسون ويليز في عام 1948 ورومان بولانسكي في 1971 والمخرج الأسترالي جاستين كارتزل في 2015 مع مايكل فاسباندر وماريون كوتيار.

والممثلة الأمريكية فرانسيس مكدورماند، حصلت مؤخرا علي جائزة الأوسكار كأفضل ممثلة عن دورها في فيلم Nomadland، ولكن هذه ليست المرة الأولى التي تقتنص مكدورماند الجائزة، ويعد هذا الفوز الثالث لـ مكدورماند بـ جائزة الأوسكار في تاريخها، جنبا إلى 3 ترشيحات أخرى، حيث فازت مكدورماند بأول جائزة أوسكار كـ أفض ممثلة عن دورها في فيلم Fargo في عام 1997، وثانى جائزة أوسكار فازت بها كانت في عام 2018 عن كـ أفضل ممثلة أيضا عن دورها في فيلم Three Billboards Outside Ebbing, Missouri.

أما عن ترشيحات الأوسكار، فترشحت مكدورماند لأول أوسكار في عام 1989 عن دورها في فيلم Mississippi Burning، وحصلت على ثانى ترشيح في 2001، عن دورها في فيلم Almost Famous، أما عن ثالث مرة ترشحت فيها مكدورماند ولن تحصل عليها كانت في عام 2006 عن دورها في فيلم North Country.