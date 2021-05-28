فيديو| محمود حميدة وأحمد الفيشاوي يكشفان تفاصيل فيلمهما الجديد "ريتسا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدث الفنانان محمود حميدة وأحمد الفيشاوي، عن تفاصيل فيلم "ريتسا"، الذي انتهوا من تصويره مؤخرًا استعدادا لطرحه بدور العرض السينمائي.

وقال "الفيشاوي"، في لقاء مع برنامج "et بالعربي" إنه سعيد بالمشاركة في الفيلم، كاشفًا عن شخصيته ضمن الأحداث: "بقدم شخصية الراوي أحمد منصور الذي يكتب ضمن أحداث الفيلم رواية عن قصة الفيلم ريستا وهي 3 ألوان من الحب ومن خلال كتاباته بيتم اكتشاف شخصيات الفيلم وعلاقتهم ببعض".

ومن جانبه قال الفنان محمود حميدة في اللقاء ذاته، إن قصة الفيلم تدور حول قصة حب بين شاب وشابة إيطالية في حقبة الخمسينات.

فيلم "ريتسا"، بطولة محمود حميدة، أحمد الفيشاوي، عائشة بن أحمد، مريم الخشت، مي الغيطي، أمير المصري، كارولين عزمي ويوسف عثمان، تأليف معتز فتيحة وإخراج أحمد يسري.