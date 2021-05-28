أثار القلق لحظة مولده وسبب إصابته بالجلطة.. حكايات جورج سيدهم في عيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تمر اليوم الذكرى الثالثة والثمانين لميلاد الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي عُرف بخفة ظله، وكان أحد أعضاء فرقة "ثلاثي أضواء المسرح"، وقدم العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية التي مازالت حاضرة في أذهان الجماهير حتى الآن.

ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات والحكايات في حياة الكوميديان الراحل:

- ولد بمدينة جرجا في سوهاج في مثل هذا اليوم عام 1938.



- قال جورج في لقاء سابق له ببرنامج "اثنين على الهواء"، إنه وُلد كأنه ميت، لأن ولادته كانت عثرة، وولد صامتًا دون حراك، فظنت (الداية) أنه ميت، ووضعته تحت الفراش، ثم دخلت إحدى الجارات إلى الغرفة، وقامت بشق بصلة، ومررتها تحت أنفه، فصرخ.

- وحصل على بكالوريوس الزراعة بجامعة عين شمس في عام 1961.

- التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد وأنشأ معهم الفرقة الشهيرة "ثلاثي أضواء المسرح".

- عمل الثلاثي "سمير والضيف وسيدهم" في المسرح والتلفزيون، ولمعوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم، كما شاركت الفرقة في بطولة عدد كبير من الأفلام والمسرحيات.

- شارك جورج سيدهم في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة أبرزها: "البعض يذهب للمأذون مرتين، 30 يوم في السجن، أشجع رجل في العالم، الشقة من حق الزوجة، فرقة المرح، المجانين التلاتة، مسرحية المتزوجون، مسرحية موسيقى في الحي الشرقي، حب في التخشيبة، الأشغال الشاقة".

- روى الفنان صديق مشواره الفنان سمير غانم، في لقاء سابق له أن جورج سيدهم أُصيب بجلطة شديدة ونُقل إلى أحد مستشفيات، والسبب يرجع إلى صدمته في شقيقه "أمير" الذي أخذ أموال الفرقة التي كان يعمل بها، وهاجر إلى أمريكا.





- في موقف آخر، حكى سمير غانم خلال لقائه ببرنامج "واحد من الناس"، أن مشهد البيض الشهير في مسرحية "المتزوجون" لم يكن حقيقيًا، مشيرًا إلى أن المخرج أحضر تفاحًا وقشره له، وأن جورج سيدهم لو أكل كل هذا البيض كما في المشهد "لكان البيض فقس".





- كان آخر ظهور فني لجورج سيدهم في مسلسل "بوابة الحلواني" عام 1997، وفوازير "الحلو مايكملش" بنفس العام.



- رحل جورج سيدهم في 27 مارس 2020 عن عمر ناهز 82 عاما.