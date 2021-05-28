صور جديدة لشريف دسوقي من داخل المستشفى.. هؤلاء زاروه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما المصرية، والفنانة نهال عنبر، على زيارة الفنان شريف دسوقي بمستشفى دار الشفاء بعد نقله فيها للعلاج عقب إجرائه عملية جراحية وبتر ساقه، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.

ونشر الأب بطرس دانيال صورا جديدة من الزيارة جمعته بالفنان شريف دسوقي، وظهر خلالها وهو يهديه مصحفا.

وعلق دانيال: "سلامة الفنان شريف الدسوقي.. قام المركز الكاثوليكي برفقة الفنانة نهال عنبر المليئة بالمشاعر الإنسانية والاهتمام بالجميع والوقوف معهم في محنتهم، بزيارة للفنان شريف الدسوقي بالمستشفى، وخلال الزيارة أعرب دسوقي عن امتنانه وشكره للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه بحالته الصحية وصرف معاش استثنائي له، كما وجّه الشكر لوزيرة الصحة د. هالة زايد ولجميع الأطباء لما لمسه منهم من اهتمام، كذلك شكر أصدقاءه من الوسط الفني الذين سألوا عنه الفترة الماضية".

وتابع "أن دسوقي يثق في الآية التي تقول (إن كل الأشياء تعمل معاً للخير للذين يحبون الله)، وطمأن جمهوره ومحبيه عن حالته الصحية، فهو بروحه المعنوية المرتفعة سيتجاوز هذه المحنة، وتم إهداؤه القرآن الكريم بداخل علبة مُطَعّمة بالصدف، داعين الله بأن يخرج سريعاً ليعاود نشاطه الفني، ويُمتّع جمهوره بفنه الراقي".

وأجرى الفنان شريف دسوقي، عملية بتر لساقه وذلك بعد إصابته في تصوير أحد الأفلام في قدمه، والتي أدت إلى مضاعفات بسبب مرض السكري. وحرص على زيارته عدد من الفنانين، بينهم: أمير صلاح الدين، زينب غريب.

شريف دسوقي من مواليد الإسكندرية، أخرج عددًا من المسرحيات منها مسرحية "ليس إلا" التي قدمها مع فرقة "براح"، وتميز في فن الحكي حتى وصل لدرجة "حكاء"، مما ساعده على الارتجال ضمن أحداث "ليل خارجي" 2018 والذي فاز عنه بجائزة أفضل ممثل بمهرجان القاهرة السينمائي.

وحقق شريف دسوقي، نجاحا كبيرًا في موسم رمضان 2020 من خلال تجسيده شخصية "سبعبع" في مسلسل "بـ100 وش" مع نيللي كريم وآسر ياسين.

يذكر أن آخر أعمال الفنان شريف دسوقي فيلم "وقفة رجالة" مع النجوم ماجد الكدواني، بيومي فؤاد، سيد رجب، ومحمد سلام، من تأليف هيثم دبور، وإخراج أحمد الجندي.