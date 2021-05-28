شيماء سيف توجه رسالة لـ إيمي ودنيا سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر :

وجهت الفنانة شيماء سيف، رسالة إلى الفنانتين دنيا وإيمي سمير غانم ووالدتهما الفنانة دلال عبدالعزيز.

ونشرت شيماء، صورة تجمعها مع "إيمي ودنيا" عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "حبايبي وأخواتي وأطيب بنتين في الدنيا.. ربنا يسعد قلبكم يا رب.. ويشفي ديدي حبيبتي.. بحبكم أوي أوي أوي".

وكان الإعلامي رامي رضوان زوج الفنانة دنيا سمير غانم، قد كشف أن نتيجة مسحة كورونا الأخيرة للفنانة دلال عبدالعزيز سلبية، إلا أنها ما زالت في المستشفى.

جدير بالذكر أن الفنانة شيماء سيف، أوضحت ببرنامج "رمضان أحلى" المعروض على قناة صدى البلد، أن هناك جزءًا ثانيًا من مسلسل "فى بيتنا روبوت"، بعد أن لاقى الجزء الأول نجاحا كبيرا.