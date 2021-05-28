تفاصيل زيارة إيمي وحسن الرداد لقبر سمير غانم بعد دفنه بأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

زارت الفنانة إيمي سمير غانم قبر والدها الفنان الراحل سمير غانم، في أول جمعة له داخل قبره؛ إذ رحل عن عالمنا مساء الخميس 20 مايو، وتم دفنه عقب صلاة الجنازة عليه ظهر يوم الجمعة 21 مايو.

وحرص الفنان حسن الرداد على مرافقة زوجته خلال زيارة قبر حماه الراحل، وارتدى كلاهما كمامات، واتبعا الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.

كما ارتدت إيمي سمير غانم ملابس بيضاء خلال زيارة قبر والدها، ولم ترتدِ الأسود، وهو نفس الحال بالنسبة لزوجها الذي ارتدى ملابس ملونة و"كاب" نظرا لارتفاع درجة الحرارة.

وكان في استقبال "إيمي وحسن" عدد من العاملين بالمقابر، الذين رحبوا بهما، كما تواجد قارئ للقرآن في المقابر، لقراءة عدد من الآيات القرآنية على روح الفنان الكبير الراحل سمير غانم، وقراءة أدعية له.

شيعت جنازة سمير غانم يوم الجمعة الماضي، من مسجد المشير بالتجمع الخامس إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة نصر، واقتصر العزاء على المقابر.