سمية الخشاب تنصح الفتيات بالمواظبة على الرقص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نصحت الفنانة سمية الخشاب جمهورها ومتابعيها من الفتيات والسيدات بالمواظبة على ممارسة الرقص، مؤكدة أن للرقص فوائد كثيرة ستعود عليهم.

وأضافت سمية خلال لقائها ببرنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي عبر إذاعة وقناة "نجوم F M": "اتحركوا يا جماعة ارقصوا الرقص دوا وعلاج ورياضة، محدش يقول أرقص وأهز وسطي إيه قلة الحيا دي، مش قلة حيا الرقص رياضة اقفي قدام المراية وشغلي الأغنية اللي بتحبيها وارقصي لما ترقصي هتحركي الدورة الدموية ومراكز الطاقة وحظك هيتحرك ومزاجك كل حاجة هتبقى جميلة وفريش".

من ناحية أخرى، شاركت سمية الخشاب في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "موسى" من تأليف ناصر عبدالرحمن، إنتاج سينرجي، إخراج محمد سلامة، وبطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبدالرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد.