شكرا لقرائتكم خبر عن هبة مجدى فى إطلالة هادئة بفستان أزرق مطبع بالنجوم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضعت الفنانة هبة مجدي، لجلسة تصوير جديدة كشفت عنها على حسابها الشخصى بموقع إنستجرام، وظهرت في الصور مرتدية فستان أزرق مطبع بالنجوم وسط الورود فى ديكور منزل بسيط، ما أثار إعجاب متابعيها، وتفاعل الكثير معها من خلال التعليقات على الصور.



هبة مجدى



هبة مجدى فى جلسة تصوير جديدة



هبة مجدى

يذكر أن هبة مجدى شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى من خلال مسلسل "موسى" للنجم محمد رمضان وجسدت دور شقيقته فى المسلسل، وشارك فى بطولة المسلسل الفنانة سمية الخشاب، عبير صبرى، رياض الخولى، سيد رجب، صبرى فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، عارفة عبد الرسول، أمير صلاح الدين، ضياء عبد الخالق وعدد آخر من الفنانين، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة سينرجى.