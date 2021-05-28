شكرا لقرائتكم خبر عن "كتاب ونقاد السينما" تهدى مسابقة الفيلم المصرى لـ اسم مصطفى محرم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إهداء مسابقة الفيلم المصري 2020 لاسم الكاتب الكبير مصطفى محرم، كما قررت تكريم اسم عدد من كبار الفنانين والمخرجين وكتاب ونقاد السينما، وهم الفنانة سوسن بدر، والفنانة عفاف شعيب، والفنان خالد زكي، والمخرج هاني لاشين، والمخرج أحمد فؤاد درويش، والكاتب ناصر عبد الرحمن، والكاتب فيصل ندا، والناقد مجدي الطيب والإعلامي إمام عمر.
ويشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.
وكان الكاتب والسيناريست الكبير مصطفى محرم قد توفي، إثر تعرضه لوعكة صحية نُقل على أثرها لغرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة، حيث أعلن نجله حسين مصطفى محرم الخبر على حسابه بموقع "فيس بوك"، وكتب: "والدى فى العناية المركزة.. أرجو الدعاء".
يذكر أن السيناريست مصطفى محرم كتب العديد من الأعمال المهمة فى السينما والدراما، وأبرزها أفلام "أغنية على الممر"، "ولا يزال التحقيق مستمرا"، "مع سبق الإصرار"، "الحب وحده لا يكفى"، "الباطنية"، "وكالة البلح"، "درب الهوى"، "حتى لا يطير الدخان"، "الراقصة والطبال"، "أرجوك أعطنى هذا الدواء"، "الحب فوق هضبة الهرم"، "السكاكينى"، "لعدم كفاية الأدلة"، "أبناء وقتلة"، "المرأة الحديدية"، "اغتيال مدرسة"، "الهروب"، "حارة برجوان"، "سمارة الأمير"، "الغرقانة"، "دانتيلا" و"حائط البطولات" وغيرها.