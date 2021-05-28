شكرا لقرائتكم خبر عن "كتاب ونقاد السينما" تهدى مسابقة الفيلم المصرى لـ اسم مصطفى محرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قررت الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إهداء مسابقة الفيلم المصري 2020 لاسم الكاتب الكبير مصطفى محرم، كما قررت تكريم اسم عدد من كبار الفنانين والمخرجين وكتاب ونقاد السينما، وهم الفنانة سوسن بدر، والفنانة عفاف شعيب، والفنان خالد زكي، والمخرج هاني لاشين، والمخرج أحمد فؤاد درويش، والكاتب ناصر عبد الرحمن، والكاتب فيصل ندا، والناقد مجدي الطيب والإعلامي إمام عمر.

ويشار إلى أن المسابقة يديرها الناقد السينمائي محمد يوسف الشريف عضو مجلس إدارة الجمعية.