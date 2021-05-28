شكرا لقرائتكم خبر عن خالد تاج الدين عن تعاونه مع نانسى عجرم: مش أول مرة وبينا نجاح سابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب الشاعر خالد تاج الدين، عن سعادته بتكرار تعاونه مع المطربة اللبنانية نانسى عجرم في أغنية جديد تم طرحها بالأمس هي "حبك بيقوى"، حيث أكد أن تلك ليست المرة الأولى التي تشهد تعاونهما معًا، مؤكدًا أنهما سبقا وتعاونا في أغنية "حاسه بيك" التي حققت نجاحًا كبيرًا حينما تم طرحها، حيث حملت اسم الألبوم.

وأضاف الشاعر خالد تاج الدين الذى يعد واحد من أهم شعراء جيله على مستوي العالم العربى لما قدمه من نجاحات عديدة مع نجوم الأغنية بمشوار حافل بدأه مع الهضبة بأغنية "قالى الوداع" أن نانسى عجرم تعد من أكثر النجمات الذى يسعد بالعمل معها خاصة أنها متفاهمة بشكل كبير وتحرص على النجاح في كل أعمالها.



نانسى عجرم

كما أكد الشاعر الغنائى خالد تاج الدين خلال تصريحاته لليوم السابع أن تعاونه مع نانسى عجرم لن يقف عند الأغنيتين السابقتين وإنما هناك أغنية أخرى ستكون مفاجأة يتضمنها الألبوم الحالي، ومن المنتظر طرحها قريباً.

يذكر أن الشاعر خالد تاج الدين شاعر بدأ نجاحه من أوائل الألفيات مع أشهر نجوم الوطن العربي فبجانب عمله مع الهضبة، عمل مع الديفا سميرة سعيد وتعاون معها بواحدة من أشهر أغانيها ، حيث كتب لها أغنية "يوم ورا يوم"، وقدم للهضبةع مرو دياب سلسلة أغانى متميزة مثل "قصاد عينى" و"ليلي نهارى" "وماله"و"أنا معاك"، وقدم لـمحمد حماقي "حبيبي عمره مايغيب"، وعدد أخر من كبار نجوم الأغنية في الوطن العربى منهم أصالة وشيرين وحسين الجسمى.