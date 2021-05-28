شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر بلوك جديد أثناء نزهته فى لوس أنجلوس بعد طرح بوستر ألبومه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم العالمي جاستين بيبر عن أحدث لوك له خلال نزهته في مدينة لوس أنجلوس، حيث رصدته أعين مصورى الباباراتزي وهو يمتاز بلوك جديد من خلال حلاقة شعره تمامًا، حيث تخلى عن قصة شعره المعتادة مثلما ظهر خلال الصور الذى نشرها تقرير موقع ديلى ميل.

والذى أكد أن النجم الشهير يستعد لأكثر من مشروع غنائى خلال الفترة المقبلة، من خلال كليبات أغاني سيقوم بطرحهم تباعًا.



بيبر

من ناحية أخرى حرص نجم البوب العالمي جاستين بيبر، على الاحتفال بعيد الأم العالمي الذى يتزامن مع التاسع من مايو، بصورة تجمعه مع والدته الشاعرة والكاتبة باتي مالات، حيث نشر صورتهما خلال الشهر الجارى، عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، ووجه لها رسالة رومانسية تدل على العلاقة الوطيدة التي تجمعهما والتي دائمًا ما يعلن عنها بيبر من حين لآخر.



جاستين بيبر

وكتب بيبر في البوست الذى حظى مئات الآلاف من الإعجابات: "عيد أم سعيد، يمكنني التحدث عن كل التضحيات التي قدمتها للاعتناء بي ولكن الشيء الأكثر روعة هو مشاركتك لي حب الدين، لقد عرفتني بشكل أكبر على اكتشاف ايماني، نجحت في تدريب طفلك على الطريقة التي يسير بها، وعندما يكبر نجحت في إرشاده للابتعاد عن بعض الأشياء، شكرًا لك أمي لإعطائي شيئًا خالدًا، أفضل هدية يمكن أن أحصل عليها".

وكان قد طرح المغنى العالمى جاستين بيبر فيديو له أثناء غنائه أحدث أغانيه Peaches، باستخدام البيانو فقط، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وحاز الفيديو على إعجاب الملايين، وتخطى عدد مشاهداته الـ5 ملايين، منذ طرحه فى خلال الـ12 ساعة الأولى فقط.

ووفقا لعدد من التقارير الأجنبية فإن النجم العالمي صاحب الـ27 عاما قرر مفاجأة جمهوره بالألبوم بدون سابق إنذار، وشارك عبر حساباته الشخصية بمنصات السوشيال ميديا المختلفة بوستر الألبوم الجديد الذى تضمن 6 أغنيات جديدة.