فيديو| ماذا قالت سمية الخشاب عن محمد رمضان بعد مشاركته في "موسى"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تحدثت الفنانة سمية الخشاب عن كواليس مشاركتها مع الفنان محمد رمضان في مسلسل "موسى" والذي تم عرضه في الموسم الرمضاني المنقضي.

وقالت سمية في لقائها مع برنامج "أسرار النجوم" من تقديم إنجي علي عبر إذاعة "نجوم F.M"، إنها توقعت نجاح مسلسل "موسى": "قلت لمحمد رمضان ومحمد سلامة إحنا هنبقى في حتة تانية خالص قالولي بجد ده إحنا في منافسة وفي أعمال قوية جدا، بصراحة النجاح فاق توقعاتي ونجاح حلاوتهم توقع بيه محمد رمضان وقال بعد حلاوتهم سمية هتبقى في حتة تانية".

وتطرقت سمية في حديثها عن محمد رمضان خلال الكواليس، قائلة: "في اللوكيشن هادي أوي وطموح بيفكر في الشغل والشغل أهم حاجة عنده، مرة لاقيته شارد بقوله مالك قالي بفكر فيما بعد موسى، قولتله فكر في موسى اللي جاي بتاع ربنا، قالي ونعم بالله بس موسى خلص أنا لازم أفكر في اللي جاي"، مضيفة: "أنا بحترم الشخصية اللي كدا لأننا في وقت ربنا يحبك تبقي طموحة وبتسعي".

مسلسل "موسى" بطولة محمد رمضان، سمية الخشاب، رياض الخولي، سيد رجب، عارفة عبد الرسول، عبير صبري، هبة مجدي، صبري فواز، منذر رياحنة، فريدة سيف النصر، حمدي الوزير وتارا عماد، تأليف ناصر عبد الرحمن، إنتاج سينرجي، ومن إخراج محمد سلامة.