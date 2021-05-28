فيديو.. أول رد من أحمد فلوكس على حكم صدر ضده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

خرج الفنان أحمد فلوكس في مقطع فيديو ليطمئن جمهوره بعد صدور حكم بحبسه مؤخرا، مؤكدًا أنه في منزله رفقة أسرته.

وأضاف "فلوكس"، في الفيديو الذي شاركه عبر حساباته المختلفة بمواقع التواصل الاجتماعي أن الحكم الصادر ضده مازال به درجات تقاضي وليس حكمًا نهائيًا، مؤكدًا على احترامه لأحكام القضاء: "لا تعقيب على أحكام القضاء عندنا قضاء عادل وبثق فيه جدا والحق هيجي لأصحابه دايمًا".

وعن الواقعة قال "فلوكس": "أنا في نزاع قضائي مع الطرف الآخر ومازال هناك عدة قضايا أخرى لم يصدر فيهم أحكامًا"، مؤكدًا إنه سيقوم بعقد مؤتمر صحفي فور حصوله على حكم بتلك القضايا.

وعاقبت الدائرة الثانية بالمحكمة الاقتصادية، الفنان أحمد فلوكس، بالحبس لمدة سنة واحدة، لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد إحدى سيدات الأعمال.

جاء ذلك في القضية رقم 521 لسنة 2021 جنح اقتصادية، المقامة من المحامي أحمد الجندي، وكيلا عن المجني عليها.

شمل الحكم تغريم المحكوم عليه مبلغ 10 آلاف جنيه، ودفع كفالة بقيمة 5 آلاف جنيه، لوقف تنفيذ حكم الحبس مؤقتا، مع إحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وأقامت المجني عليها، دعوى ضد فلوكس، تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها، والتهديد بالإيذاء، والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.

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