أصالة ونبيل شعيل في أولى حفلات الرياض.. تعرف على موعدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعلن حساب "روتانا أوديو"، عن عودة حفلات الرياض واختيار الفنانة السورية أصالة والمطرب نبيل شعيل لإحياء أولى حفلات موسم الرياض، على أن يكون الحفل يوم الخميس 3 يونيو.

الحفل سيقام وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، في كراون بلازا الرياض، وسيتم الالتزام بحجز التذاكر للمحصنين من فيروس كورونا فقط، وحددت الإجراءات نسبة 40% للحضور، وفق البروتوكولات التي وضعتها الهيئة العامة للترفيه.

الحفلات ستبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية بإشراف وتنظيم شركة روتانا ويمكن للجمهور غير المحصن أن يحجز تذكرته ويتابع الحفل عبر تطبيق "فن BOX".