ياسمين عبد العزيز في رسالة غامضة: “كن كالنسر وليس كالغراب”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة ياسمين عبدالعزيز، الجدل والحيرة على مواقع التواصل الاجتماعي برسالة علقت من خلالها على صورة نشرتها عبر حسابها في “فايسبوك”، لنسر يحمل فوقه غراب… بقولها: “الطائر الوحيد الذي يجرؤ على نقر النسر هو الغراب، حيث يجلس على ظهره ويعض رقبته… إلا أن النسر لا يستجيب ولا يتشاجر مع الغراب؛ ولا يقضي وقتاً ولا طاقة على الغراب”.

وأضافت: “فقط افتح أجنحتك وابدأ الارتفاع في السماء.. كلما زاد ارتفاع الطيران كلما كان من الصعب على الغراب، توقف عن إضاعة الوقت مع الغربان فقط خذهم إلى أعلى مستوى لك وسوف يسقطون”.

يُشار إلى أن مسلسل “اللي مالوش كبير” شهد على أول لقاء فني بين أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز بعد زواجهما العام الماضي، وشاركهما بطولته الفنانون: خالد الصاوي ودينا فؤاد وخالد سرحان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسمين وإخراج مصطفى فكري.