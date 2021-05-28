هل تعتزل شيماء هلالي بعد إنجابها مولودها الأول؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حلّت النجمة التونسية شيماء هلالي نجمة غلاف مجلة “لها” للعدد الحالي، حيث كشفت أنها تضع الشهر المقبل مولودها الأول.

وأكّدت هلالي أن الجنين ذكر، مجيبةً في السياق على سؤال حول اعتزالها الفن بعد انجابها من أجل التفرغ لعائلتها.

وقالت: “لن تسرقني الأمومة من عالم الأضواء لأنني سأنظّم وقتي، وأعطي عائلتي حقّها من دون أن أُهمل عملي. وزوجي دائماً إلى جانبي كي يدعمني ويهتمّ بالطفل عندما أكون مشغولة في عملي. هو زوج متفهّم ومساعد. كذلك أهلي موجودون دائماً في حياتي وهم يزورونني في بيتي في الإمارات باستمرار وسيساعدون في تربية طفلي. الواقع أن عملي في الفنّ لا يتطلّب دواماً، ممّا يتيح لي الاهتمام بعائلتي وأطفالي”.

وأضافت: “سأهتمّ بأدقّ التفاصيل في حياته وأُشرف على كلّ شيء. طفلي سيستحوذ على كلّ اهتمامي!”.