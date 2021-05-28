تخلى عن “الدبلة”.. هل انفصل أحمد سعد عن خطيبته؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أثار الفنان المصري أحمد سعد التساؤلات، بشأن فسخ خطبته من مُنسِّقة الأزياء علياء بسيوني؛ وذلك بسبب آخر ظهور جمعه بأبنائه من زوجته لبنى بيومي، عبر حسابه في “انستغرام”.

وفي التفاصيل، فقد نشر أحمد سعد صورةً، ظهر فيها من دون خاتم الخطوبة، كما أرفق تعليقاً وصف فيه أبناءه بأنهم “نور عينه” و”روح قلبه”، فكتب قائلاً: “أبنائي الأعزاء نور عيني وروح قلبي وكل ما ليَّ”. وربط متابعون بين هذه الصورة ومثيلتها التي نشرها في 28 مارس 2019، عند إعلان طلاقه من سمية الخشاب، والتي كانت مع أبنائه أيضاً، وحينها قال إنه قرر التفرغ لأولاده والعمل على تربيتهم، والفيض عليهم بمزيدٍ من الحب والعطاء، حسب وصفه.

وقال متابعون إنّهم اعتادوا من أحمد سعد عدم نشر صور لأبنائه، وأنّ الصورة التي تذكروها كانت لدى انفصاله عن سمية الخشاب، متوقعين فسخ خطبته، فكتب متابع: “إيه فسخت الخطوبة أكيد”، وكتب آخر: “إيه أنت فسخت ولا إيه”، لترد متابعة: “فعلاً أول ما بيفسخ بينزل صور لأولاده”.

وشهدت دراما رمضان الماضي ظهوراً فنياً للفنان أحمد سعد من خلال تواجده كضيف شرف في مسلسل “موسى” مع محمد رمضان وسمية الخشاب، كما قام بغناء تتر مسلسل “ملوك الجدعنة”، الذي قام ببطولته مصطفى شعبان وعمرو سعد.