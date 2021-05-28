الأمير ويليام وكيت ميدلتون يتنافسان بهذه اللعبة في مكان تعارفهما الأول

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كجزء من زيارتهما الرسمية إلى اسكتلندا، قام دوق ودوقة كامبريدج برحلة في ممر الذاكرة أثناء زيارتهما لسانت أندروز في فايف، اسكتلندا، حيث التقيا لأول مرة منذ 20 عامًا.

وبحسب موقع “Hello magazine” في مشاركتهما الأولى في اليوم، انضم الأمير ويليام و”كيت” إلى منظمة Fife Young Carers (منظمة خيرية مرموقة تقدم دعمًا واسعًا للأطفال والشباب) في جلسة لليخوت البرية على الشاطئ حيث تساعد Fife Young Carers الشباب في المجتمع المحلي في الحفاظ على صحتهم البدنية والعقلية من خلال مجموعة من الأنشطة الخارجية وورش العمل والرحلات السكنية.

وقد ركب الدوق والدوقة اليخوت البرية على الشاطئ في سانت أندروز. وبعد ذلك ، قام الدوق والدوقة بزيارة جامعة سانت أندروز في سانت أندروز ، حيث التقيا كطلاب في السنة الأولى في عام 2001.

وزار الزوجان الجامعة التي درسا فيها حيث التحق الأمير “ويليام” و”كيت” في نفس دورة تاريخ الفن في جامعة سانت أندروز في عام 2001. حول الأمير تخصصه لاحقًا إلى الجغرافيا ، لكن صداقتهما ازدهرت إلى الرومانسية بينما كانا يقضيان معًا في السنة الثانية.

خلال زيارتهما ، زارت “كيت” و”ويليام” قاعات سكنهما القديمة للتحدث إلى الطلاب الحاليين حول كيفية تعاملهم مع بعضهم البعض ودعمهم خلال كوفيد، وزرعا شجرة في غابة سانت أندروز.

وكانت آخر مرة زار فيها الدوق والدوقة الجامعة في فبراير 2011 ، في الفترة التى سبقت حفل زفافهما الملكي.

وفي الليلة التي سبقت زيارتهما، شوهد الزوجان يغادران مطعم Forgan في المدينة بعد الاستمتاع بوجبة رومانسية.