ياسر العظمة يحصل على الجنسية الإماراتية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلن النجم السوري ياسر العظمة وذلك عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي عن حصوله على الجنسية الإماراتية حيث نشر عبر حسابه على “فيسبوك” صورة من الإمارات وعلّق عليها : ” إنها الإماراتْ … شمسُ الخليجِ الساطعة تحتضنُ المهاراتْ … والمواهبَ المبدعة شرفتني دولة الإمارات العربية المتحدة بمنحي الجنسية الإماراتية ، فشكراً لسمو الشيخ محمد بن راشد راعي الفنون والآداب والعلوم على هذه المكرمة.

وكل التقدير لسموه لمنحه الإقامة الذهبية لكثير من الفنانين العرب والسوريين، والتي تتيح لهم فرصة العمل والإقامة المستمرة في ربوع الإمارات … حفظ الله سموه وحفظ شعب الإمارات الشقيق “.

ياسر العظمة و”السنونو”

يشار إلى أن ياسر العظمة أنجز قبل مدة مسلسل ” السنونو ” الذي تم تأجيل عرضه لما بعد شهر رمضان المبارك وهو من تأليفه وإخراج خيري بشارة ويشارك في بطولته مجموعة من النجوم منهم عابد فهد ومحمد قنوع وجرجس جبارة وبشار اسماعيل وغيرهم بالإضافة إلى نجوم عرب يحلون ضيوفاً على العمل عبر حلقاته.

وتدور أحداث المسلسل على ظهر سفينة تتنقل بين عدد من الدول العربية. ويتناول المسلسل من خلال أحداثه مجموعة قضايا تهم المشاهد العربي عموماً وليس السوري فقط.