أصالة نجمة أولى حفلات الرياض .. والحضور للمحصنين فقط

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: أعلنت منصة “عيشها” الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، عن اختيار النجمة السورية اصالة لتقديم أولى حفلات الرياض يوم الخميس 3 يونيو بعد عودتها وسط إجراءات احترازية مشددة لمنع انتشار فيروس كورونا، ويشارك في الحفل النجم نبيل شعيل، على أن يقدم النجم محمد عبده حفلا بمفرده يوم الجمعة 4 يونيو.

منصة عيشها وهي إحدى مبادرات الهيئة العامة للترفيه في السعودية، أكدت رسميا أن حفل أصالة ونبيل شعيل سيقام في كراون بلازا الرياض، أما محمد عبده سيحيي حفًلا منفرداً يوم الجمعة في فور سيزونز الرياض وسيتم الالتزام بحجز التذاكر للمحصنين من فيروس كورونا فقط، وفق البروتوكولات التي وضعتها الهيئة العامة للترفيه بما يضمن سلامة الجميع.

وذكر حساب الهيئة العامة للترفيه على تويتر أن “الهيئة تسعى إلى ضمان تجربة آمنة وسعيدة للزوار بعد عودة الفعاليات الترفيهية من خلال إطلاق دليل بروتوكولات.

الحفلات ستبدأ في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية بإشراف وتنظيم شركة روتانا ويمكن للجمهور غير المحصن أن يحجز تذكرته ويتابع الحفل عبر تطبيق “فنBOX”.

ونصت الإجراءات الاحترازية على اقتصار الدخول إلى الفعاليات الترفيهية على المحصنين، وفقاً للحالة في تطبيق “توكلنا”، وحددت الإجراءات نسبة 40% للحضور في الفعاليات الترفيهية المقامة في الأماكن المفتوحة، مع التأكيد على الإجراءات الاحترازية من تباعد اجتماعي وارتداء الكمامات وتوفير المعقمات في مختلف مواقع الفعالية، إضافة إلى اقتصار بيع التذاكر على المواقع الإلكترونية وتحديد ساعات الدخول فيها بشكل دقيق، وتخصيص بوابات للدخول وأخرى للخروج.

ودعت الهيئة العامة للترفيه منظمي الفعاليات الترفيهية والزوار كافة، إلى الالتزام بالإجراءات والتعليمات الواردة فيها، ومتابعة التحديثات المتعلقة بالاجراءات والصادرة عن هيئة الصحة العامة، مؤكدة جاهزيتها التامة لتقديم الدعم في مراجعة الخطط والإجراءات الخاصة لكل فعالية لضمان سلامة الحضور والمنظمين.