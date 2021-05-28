إيرادات الخميس.. "أحمد نوتردام" الأول و"للإيجار" في المركز الأخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يتنافس في دور العرض السينمائي أربعة أفلام، هي: "أحمد نوتردام"، "ديدو"، "ثانية واحدة" و"للإيجار"، وحققت الأفلام الأربعة مجتمعة أمس الأربعاء 26 مايو 510 آلاف و968 جنيهًا، موزعة على النحو التالي..

أحمد نوتردام

حصل على المركز الأول فيلم "أحمد نوتردام"، بعد تحقيقه أمس الخميس 230 ألفا و759 جنيها.

"أحمد نوتردام" تأليف لؤي السيد، إخراج محمود كريم، بطولة رامز جلال، بيومي فؤاد، غادة عادل، حمدي الميرغني.

ديدو

في المركز الثاني يأتي فيلم "ديدو" محققًا 193 ألفا و391 جنيها.

فيلم "ديدو" تأليف كريم فهمي، إخراج عمرو صلاح، بطولة كريم فهمي، هدى المفتي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني، محمد ثروت، نور قدري، أحمد فتحي.

ثانية واحدة

واحتل المركز الثالث فيلم "ثانية واحدة"، والذي حقق 59 ألفًا و529 جنيها.

"ثانية واحدة" تأليف مصطفى حمدي، وإخراج أكرم فريد، ويشارك في بطولته دينا الشربيني، مصطفى خاطر، سوسن بدر وفتحي عبدالوهاب، محمود حميدة.

للإيجار

وجاء في الترتيب الرابع والأخير، فيلم "للإيجار" والذي حقق 27 ألفًا و289 جنيها.

"للإيجار" بطولة خالد الصاوي ومحمد سلام وياسر الطوبجي وعصام السقا وهايدي رفعت، وإنتاج محمد دياسطي، وتوزيع شركة سينرجي فيلميز ومن إخراج وتأليف إسلام السيد بلال، ومدير تصوير رامي سالم.