ماذا حدث بين خالد الصاوي وفتحي عبدالوهاب وطارق لطفي بمشهدهم الشهير في "القاهرة كابول"؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

كشف الفنان خالد الصاوي كواليس مشهد شهير في مسلسل "القاهرة كابول"، الذي عُرض في الموسم الرمضاني الماضي، جمعه بالفنان طارق لطفي والفنان فتحي عبدالوهاب.

وقال "الصاوي"، خلال حلوله ضيفًا ببرنامج "معكم" مع الإعلامية منى الشاذلي، والمعروض عبر قناة سي بي سي ، إن المشهد الشهير الذي جمعه بالفنانين فتحي عبدالوهاب وطارق لطفي وأحمد رزق (الذي انضم لهم كضيف شرف)، تم تصويره في وقت قصير وبطريقة سريعة".

وتابع: "كنا مذاكرين بالطريقة الناضجة بتاعة النهاردة في مشهد زي ده كنت داخل مذاكر بنسبة 70% علشان عارف أن الباقيين هيبقوا مذاكرين ومش عايز أكون متأخر، كنا محترمين مساحات بعض، واحنا بنعمل بروفة كنت بقوله قول انت دي عشان أرد عليك أقول كذا زي الكورة"، لترد المذيعة: "المشهد ده نضج فني بس".

مسلسل "القاهرة كابول" بطولة طارق لطفي، خالد الصاوي، فتحي عبدالوهاب، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوي، شيرين، رشدي الشامي، نور محمود، كريم سرور، حسني شتا وخالد كمال، تأليف عبدالرحيم كمال، ومن إخراج حسام علي.