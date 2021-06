بعد نشرها صورة بملابس السباحة.. من هي إلين بيج المتحولة جنسيًا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أثارت النجمة الكندية إلين بيج ضجة كبيرة؛ فقد أعلنت تحولها جنسيًا في ديسمبر الماضي لذكر يُدعى إليوت بيج، ونشرت صورة لها بملابس السباحة بعد إجرائها عدة عمليات جراحية حولتها كليًا إلى رجل.

ويستعرض "الخليج 365" في السطور التالية أبرز المعلومات عن إليوت- إلين بيج وفقًا لما ذكره موقع IMDB:

- من مواليد 21 فبراير 1987 في هاليفاكس، نوفا سكوشا، كندا.

- بدأت مشوارها الفني بأدوار ثانوية في عدد من المسلسلات، ثم شاركت في عدد من الأفلام أبرزها: Juno عام 2007، وفيلم The East عام 2013، وفيلم X-Men: The Last Stand عام 2006 وفيلم X-Men: Days of Future Past عام 2014، Inception.

- في فبراير عام 2014 أعلنت "بيج" ميولها الجنسية، وفي عام 2017 ظهرت لأول مرة مع صديقتها إيما بورتنر، قبل أن تعلن زواجهما في 2018، من خلال نشر صور خاتم الخطوبة على صفحتها الرسمية بـ"إنستجرام" وعلقت: لا أستطيع أن أصدق أن هذه المرأة الرائعة أصبحت زوجتي".

- ترشحت إلين بيج كأفضل ممثلة لجائزة الأوسكار والجولدن جلوب وجوائز الأكاديمية البريطانية لدورها في فيلم "Juno".

- في ديسمبر 2020 أعلنت إلين تحولها جنسيا إلى رجل وأطلقت على نفسها اسم Elliot Page، قائلة: "لقد تحولت من هي الى هو".

ونشر بيانًا حينذاك قال فيه: "أود أن أشارككم أنني تحولت من هي إلى هو.. لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع العابرين جنسيًا، شكرًا لكم على شجاعتكم".

وتابع: "أشعر أنني محظوظ لأنني أكتب لكم لقد وصلت إلى ما أريد في حياتي، أشعر بامتنان كبير للأشخاص الرائعين الذين دعموني طوال هذه الرحلة، لا أستطيع أن أبدأ في التعبير عن مدى ابتهاجي بأن أخيرا أقدر أن أتابع ذاتي الحقيقية، لقد ألهمني الكثيرون في مجتمع المتحولين".

وأضاف "إليوت المتحول جنسيًا": "رغم شعوري بسعادة عميقة في الوقت الحالي ومعرفة مقدار الامتياز الذي أحمله، فإنني أشعر بالخوف أيضًا من الغزو والكراهية والسخرية والعنف؛ لأكون واضحًا، لا أحاول إخماد لحظة سعيدة واحتفل بها، لكني أريد أن أتناول الصورة الكاملة، التمييز ضد المتحولين متفشٍ وقاسٍ، ينتج عنه عواقب وخيمة، لكن سأفعل كل ما بوسعي لتغيير هذا العالم للأفضل".

- في الساعات القليلة الماضية نشر "إلين-إليوت" صورة له بملابس السباحة لأول مرة منذ خضوعها لعملية جراحية حيث تم إزالة أنسجة الثدي لديها.

وفي حوار له مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري قال "إلين- إليوت" إن العملية الجراحية تعتبر إنقاذ لحياته، مضيف: "أشعر لأول مرة بالراحة في جسدي بعد هذه الجراحة".

وأضاف: "تخرج من الحمام والمنشفة حول خصرك وتنظر لنفسك في المرآة ولا تشعر بالذعر، أحب أن أكون متحولة جنسيا وكلما تمسكت بهويتي أكثر كلما كبر قلبي".