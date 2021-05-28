كما لم يرها أحد من قبل.. ميريام فارس حديث السوشيل ميديا وتتصدّر الترند

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حدّدت ملكة المسرح ميريام فارس يوم 3 حزيران/يونيو موعدًا رسميًا لطرح ألبومها الجديد، والذي انتهت من تسجيل أغنياته منذ فترة.

ونشرت ميريام فارس في الساعات الماضية إعلانًا تشويقيًا للألبوم وأرفقته بعبارة: “ميريام فارس كم لم يرها أحد من قبل”، ممّا زاد حماس الجمهور للعمل الذي طال انتظاره. ويتصدّر اسم ميريام فارس قائمة العبارات الأكثر تداولًا في الوطن العربي منذ أن أعلنت رسميًا عن موعد صدور الألبوم الجديد.

وسيترافق طرح الألبوم مع عرض وثائقي جديد يرصد قصة نجاح ميريام فارس عبر منصة “نتفليكس” العالمية. وقالت “نتفليكس” في تعليقها على بوستر الفيلم: “العمل يستغرق ساعة و11 دقيقة، وسيعرض في 3 يونيو (حزيران)، وستكشف من خلاله ميريام عن خبراتها الفنية والشخصية، التي عاشتها لتصبح أهم مغنية بلبنان”.

وتظهر ميريام فارس في الإعلان الدعائي للفيلم الوثائقي أثناء حملها بطفلها الثاني وهي تُعَلّق الزينة من أجل جلسة تصوير خضعت لها برفقة زوجها ونجلها الأكبر جايدن.

وتكشف ميريام فارس في الوثائقي الجديد معاناتها أثناء فترة الحظر التي تَبِعَت انتشار فيروس كورونا وحملها في نجلها الأصغر دايف إلى جانب الصعوبات التي واجهتها في التحضير لألبومها الجديد.

كشف الإعلان الدعائي عن ميريام فارس وهي تتحدث عن زواجها من داني متري وذكريات 6 سنين من الزّواج بين اللحظات السعيدة والعوائق التي واجهتها، واصفة تجربتها مع الزواج بأنها تجربة سعيدة.

وقالت ميريام، عبر حسابها على “انستقرام”: “ملكة المسرح ميريام فارس قريباً على (نتفليكس)»، حيث تروي ميريام فارس تفاصيل حياتها الشخصية والفنية، وكيف أصبحت من أشهر النجوم بالوطن العربي.

الجدير ذكره أن ألبوم ميريام فارس الجديد باقة منوعة من الأغنيات التي تحمل أسلوباً فنياً مختلفاً، سواء من ناحية الكلمات المنتقاة أو ألحان الموسيقى المعبرة والأنماط والألوان الغنائية، أو لناحية الأداء الغنائي الذي تمتعنا به دائماً ملكة المسرح في كل أعمالها الغنائية.