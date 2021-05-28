سعر اليورو في مصر اليوم الجمعة 28 مايو 2021.. هبوط آخر طفيف

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - انخفض متوسط سعر اليورو مقابل الجنيه المصري، اليوم الجمعة 28 مايو 2021، في التعاملات المبكرة في شركات الصرافة.

وحقق الجنيه المصري استقرارا أمام أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية بدعم من ارتفاع الاحتياطي النقدي المستمر منذ يونيو/حزيران الماضي، رغم تداعيات الجائحة.

سعر اليورو في مصر

وانخفض متوسط سعر اليورو الأوروبي لدى البنك المركزي المصري، إلى 19.05 جنيه للشراء، و19.18 جنيه للبيع، مقابل نحو 19.06 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع، أمس.

والجمعة والسبت عطلة رسمية في البنوك المصرية.

ووفق مسح ”الخليج 365” لأسعار اليورو في 23 بنكا، سجل متوسط السعر 19.03 جنيه للشراء، و19.21 جنيه للبيع.

أعلى سعر لليورو

وجاء أعلى سعر لشراء اليورو مقابل الجنيه عند 19.10 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع، فى البنك الإستثمار العربي.

بينما جاء أقل سعر في بنك مصر إيران للتنمية، عند 18.96 جنيه للشراء، و19.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر اليورو في البنك الأهلي المصري (أكبر بنك حكومي) نحو 19 جنيها للشراء، و19.18 جنيه للبيع.

وبدأت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي مسيرة صعود منذ يونيو/حزيران الماضي، بعد أن تراجعت منذ مارس/آذار حتى مايو/أيار من مستوى مرتفع عند 45 مليار دولار، في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.

أسعار الدولار والإسترليني

وارتفع متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري، اليوم الجمعة، إلى نحو 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

كما زاد متوسط سعر الجنيه الإسترليني، عند نحو 22.18 جنيه للشراء، و22.28 جنيه للبيع، مقابل نحو 22.09 جنيه للشراء، و22.23 جنيه للبيع.

أسعار الريال والدرهم والدينار

واستقر متوسط سعر الريال السعودي لدى البنك المركزي المصري عند 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.

وظل متوسط سعر الدرهم الإماراتي ثابتا عند 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

فيما ارتفع متوسط سعر الدينار الكويتي، إلى نحو 51.89 جنيه للشراء، و52.36 جنيه للبيع، مقابل نحو 51.88 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.