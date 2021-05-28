شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية أخر لقاء جمعهما.. ذكرى ميلاد جورج سيدهم بعد أيام من رحيل شريك نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان الكوميدى الكبير جورج سيدهم الذى ولد فى مثل هذا اليوم الموافق28 مايو من عام 1938 ، ليكون أحد رموز الكوميديا ونجومها بعد أن بدأ حياته الفنية فى فرقة ثلاثى أضواء المسرح واستمر بعد أن انحلت الفرقة بوفاة الضيف أحمد وحتى إصابته بالمرض الذى أقعده سنوات طويلة قبل وفاته.

وتأتى ذكرى ميلاد جورج سيدهم بعد أيام من رحيل رفيق عمره وشريك نجاحه وأخر أعضاء فرقة ثلاثى أضواء المسرح الفنان الكبير سمير غانم.

وجمعت سمير غانم وجورج سيدهم علاقة قوية منذ كونا معاً فرقة الثلاثى وحتى رحيل جورج سيدهم فى مارس من العام الماضى والتى كان لها تأثير كبير على رفيق عمره سمير غانم.

وجورج سيدهم من مواليد مدينة جرجا بمحافظة سوهاج وتخرج في كلية الزراعة جامعة عين شمس عام 1961 قسم إنتاج حيواني وحصل على ماجستير في التلقيح الصناعي، وكان يستعد للدكتوراه ولكنه توقف بسبب انشغاله وحبه للفن.

وبدأ جورج مشواره الفني موظفًا في فرق التلفزيون المسرحية التي تكونت مع بدء الإرسال التلفزيوني في مصر أوائل الستينيات، ثم مع فرقة ثلاثي أضواء المسرح التي كونها المخرج التلفزيوني محمد سالم وضمت جورج والضيف أحمد وعادل نصيف الذي هاجر فانضم بدلاً منه سمير غانم، ومن هنا بدأت العلاقة التاريخية بين سمير وجورج ، وحققت فرقة الثلاثى نجاحات مدوية.

ورغم وفاة الضيف أحمد عام 1970 استمرت بنفس الاسم لفترة واستمر تعاون جورج سيدهم وسمير غانم اللذان كانا يصنعان حالة فنية رائعة وهما يتعاونان معاً فى الأعمال الفنية وخاصة على المسرح، وقدما عدداص من الأعمال المسرحية ومنها: إنت اللي قتلت عليوة، موسيقىى في الحي الشرقي ، جوليو ورومييت ، أهلاً يا دكتور، والأخيرة كانت سبباً فى تعارف سمير غانم وشريكة عمره دلال عبدالعزيز التى اكتشفها وقدمها للمسرح جورج سيدهم وكان له دور كبير فى زواج سمير ودلال.

وفى عام 1997 أصيب جورج سيدهم بجلطة في المخ نتج عنها حدوث شلل تام في الشق الأيمن من جسده، كما أثرت على مركز الكلام، مما أدى إلى ابتعاده عن الفن. وتوفي بعد معاناة طويلة مع المرض، في 27 مارس 2020 عن عمر ناهز 81 عامًا.

وعقب وفاة رفيق عمره جورج سيدهم، قال رفيق عمره سمير غانم فى تصريح خاص لليوم السابع :" جورج كان جبل وتحمل فى حياته مالا يتحمله بشر".

وأوضح الفنان الكوميدى الكبير:" جورج قضى 20 عاما من عمره معذبا بالمرض وكان يعانى معاناة شديدة وأدعو الله أن يسكنه فسيح جناته ويجزيه خيرا عن معاناته فى الدنيا".

وبتأثر كبير قال الفنان سمير غانم :" ربنا ابتلى جورج ابتلاء كبير، وأكيد ربنا بيحبه، كان أخويا و شريك عمرى وكان بيمتعنى على المسرح سواء فى فرقة ثلاثى أضواء المسرح أو فى المسرحيات التى تشاركنا فيها سويا بعد وفاة الضيف أحمد".

وتابع الفنان الكبير:" جورج أسعدنى وأسعد الملايين وكان فنان جميل له أسلوب خاص وكان هو اللى بيدير فرقة ثلاثى أضواء المسرح وأنا والضيف مانعرفش حاجة فى الإدارة و الاتفاقات، وبعد وفاة الضيف عملنا مسرحيات رائعة مثل موسيقى فى الحى الشرقى وأهلا يادكتور والمتزوجون وغيرها وكان بيننا كيمياء خاصة لا تتكرر".

وعن أخر لقاء اجتمع فيه النجمان قال الفنان سمير غانم : "أخر مرة شفته لما عملنا الإعلان مع بعض وكان مبتسم وفرحنا إن فى عمل جمعنا بعد مرضه، وكان مبسوط جدا".

وتابع:" عملت تنازلات كتير فى هذا الإعلان علشان خاطر جورج وعلشان نعمل حاجة مع بعض رغم مرضه".

وأكد سمير غانم أنه لم يرى جورج سيدهم منذ سنوات قائلا: " شفته فى عيد ميلاده وكان قلبى بيتقطع لما باشوفه، لكن دلال فضلت تزوره بشكل دائم وتتعاون مع زوجته ليندا لتنظيم عيد ميلاده ومحاولة إسعاده وكانت الفنانة الكبيرة نادية لطفى تحرص على الاحتفال بعيد ميلاده".

وتحدث سميرغانم عن دور الدكتورة ليندا زوجة الفنان الراحل جورج سيدهم قائلا: " سيدة عظيمة وقفت جنبه سنين طويلة وشالت مسئولية كبيرة طوال 20 سنة".

وأردف قائلا:" سبحان الله جورج كان عازف عن الزواج لسنوات طويلة ولكن ربنا أراد إنه يتزوج هذه السيدة العظيمة حتى تقف معه فى محنته".

وبتأثر شديد قال الفنان الكبير سمير غانم: " يشاء الله أن يرحل جورج سيدهم فى وقت يموت فيه العالم كله من الرعب"، مشيرا إلى صدمته بخبر وفاته وتلقيه عشرات الاتصالات من مصر والعالم لمواساته فى وفاة رفيق عمره.

ويأتى عيد ميلاد جورج سيدهم هذه الأيام وقد لحق به رفيق عمره سمير غانم ولكن كلاهما لن يموت وسيظل بيننا بأعماله.