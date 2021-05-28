"الروح مش بتعجز".. ماذا قالت الفنانات عن التقدم في العمر؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

رغم وجود عدد كبير من الفنانات اللائي لا تفضلن الكشف عن حقيقة عمرهن، إلا أن هناك أيضًا من ترين أنه مجرد رقم، لا تتوقفن أمامه كثيرًا، خاصة مع إيمان بعضهن بأن "الروح لا تعجز".

ونستعرض في السطور التالية، ماذا قالت الفنانات عن تقدم العمر؟

سميرة سعيد

قالت الفنانة سميرة سعيد، ببرنامج "الحكم" على قناة "إم بي سي": "أنا بخاف من المرض ولا أهتم ولا ألهث وراء المال، ولا يعنيني تقدم العمر، والأرق هو أنتيمي في الحياة، وأنا شخصية تميل نحو التغيير الدائم في شكلي وطريقة غنائي وبداخلي طفلة وأشعر وكأني عمري 18 عاما، وحتى الآن لدي القدرة على الإندهاش والإحساس الطفولي".

كندة علوش

الفنانة كندة علوش، قالت ببرنامج "أسرار النجوم" مع إنجي علي عبر إذاعة "نجوم F.M": "لا بيفرحني ولا يخوفني.. مش بخاف من السن، وأنا بشكل عام مش شخص خواف، والأفكار دي مبترعبنيش ومبخفش منها، لأني مش بعطي أي اهتمام أو مساحة في التفكير إني أخاف من تقدم العمر".

وأضافت: "الروح مش بتعجز على الإطلاق.. الطاقة اللي بتكون عليها هي العمر.. فقد أجلس مع شخص عمره 90 عاما ولديه طاقة أعلى من التي تمتلكها، وممكن تقعدي من حد عنده 10 سنين ولكن روحه عجوزة.. كلما حافظنا على روحنا والطاقة بتاعتنا، كلما كنا صغيرين، وينعكس ذلك على الوجه".

نادية الجندي

رفضت الفنانة الكبيرة نادية الجندي، الكشف عن سنها الحقيقي، ببرنامج "أبلة فاهيتا"، لتصفه بأنه مجرد رقم فقط، بينما كشفت عن اسمها الحقيقي المثبت في الأوراق الرسمية وهو نادية عبدالسلام الجندي، وأن "نونا" هو اسم الدلع المفضل لها.

غادة عادل

الفنانة غادة عادل، قالت ببرنامج "أسرار النجوم" الذي تقدمه الإعلامية إنجي علي: "عمري ما أشعر بالسنين وهي تمر وبالنسبة لي مثل الأيام، وعايشة اليوم بيومه، أنا أعيش مثلما بحب وتعودت، وما أحبه أرتديه، وعايشة من غير أرقام وعمري ما ركزت في هذا الأمر".



نرمين الفقي

قالت الفنانة نرمين الفقي ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي: "أبلغ الآن 48 سنة ويتبقى لي سنتين ويصبح عمري 50 سنة إن شاء الله، أنا لا يفرق معي كم أبلغ الآن من العمر بل أتمنى أن يتم الله علي نعمته بالصحة ويكون شكلي لطيفاً أمام الناس، ولم أجرِ أي عمليات تجميل لأن أنا ممثلة ولست (موديل إعلانات)، إذ إني سأحتاج تعابير وجهي وأنا في عمري هذا حتى أكون مقنعة".