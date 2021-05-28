عادل أديب يكشف سبب تأجيل حفل توقيع كتابي"أحلامي" و"قلوب الضالين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن المخرج عادل أديب، عن تأجيل حفل توقيع كتابي "أحلامي " و" قلوب الضالين في طوائف الحشاشين" لميعاد آخر لم يتم تحديده حتى الآن، خاصة أنه كان من المقرر إقامته يوم السبت المقبل في مكتبة مصر بالدقي.

وأوضح "أديب"، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن سبب التأجيل يعود لظرف طارئ منعه من استكمال التحضيرات لإقامة حفل التوقيع.

ويُعد كتاب "قلوب الضالين في طوائف الحشاشين" حلم عادل أديب الأكبر والذي عمل على كتابته منذ أكثر من ٩ أعوام وهو عن أصول الفكر المتطرف والاغتيالات في التيار الإسلامي .

الكتابان بهما مفاجآت عديدة أخرى من معلومات وصور نادرة عن أعماله وتاريخ المخرج وسيرته الذاتية وعائلته تنشر لأول مرة يباعان معًا كفكرة واحدة مقسمة إلى قسمين، وقد قام المخرج عادل أديب بذلك لتكون في متناول الأجيال القادمة أملا ويقينا منه في تغيير منطق السوق الإنتاجية في زمن الأجيال القادمة فلربما يتم تنفيذها.. أو ربما تكون مجرد شرارة لأفكار جديدة لكل من يأتي بعده، حسب قوله.

جدير بالذكر أن المخرج عادل أديب قد انتهى من تسجيل كتاب "قلوب الضالين في طوائف الحشاشين" صوتيا.. ليكون على المنصات الرقمية في نفس توقيت نزول الكتابين والذي يعتبره أيقونة أعماله وأكبر أحلامه على الإطلاق، حيث استغرق كتابة معالجة أجزائه الأربعة ما يناهز التسع سنوات. وتقوم كل من الفنانة منال سلامة والفنان مفيد عاشور بتسجيل الشريط الصوتي الكامل للكتاب.