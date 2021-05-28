فيديو.. أول تعليق من أحمد فلوكس على حكم حبسه سنة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قضت محكمة مصرية بمعاقبة الفنان أحمد فلوكس بالحبس لمدة سنة واحدة لإدانته بسب وقذف وإزعاج وتهديد سيدة الأعمال ياسمين عزت.

وعقب صدور الحكم نشر أحمد فلوكس فيديو عبر حسابه في "أنستقرام"، أبدى خلاله احترامه لأحكام القضاء.

وقال أحمد فلوكس: "أنا كويس في البيت مع ابني وزوجتي، وهذا حكم درجة أولى مع إيقاف التنفيذ، وليس نهائياً ولا تعقيب على أحكام القضاء، فلدينا قضاء عادل وأثق به جداً ويأتي بالحق لأصحابه".







وأضاف: "هناك محاولات تحدث ضدي الغرض منها تشويه سمعتي، لكن أنا أثق في مَن يحبني ويعلم معدني وشخصيتي، وأقدّم الشكر لمَن حاول الاتصال بي للاطمئنان عليّ".

وأكد أنه سيأتي يوم يعرض فيه كل الحقائق بالأدلة والفيديوهات والرسائل لإثبات صحة كلامه والمؤامرة التي يتعرّض لها لتشويه سمعته.

وكانت المجني عليها ياسمين عزت والتي تمتلك مجموعة من الفنادق ولاعبة منتخب مصر للسلة سابقاً، أقامت دعوى ضد أحمد فلوكس تتهمه بالسب والقذف والتعرض لحياتها ولأسرتها والتهديد بالإيذاء والتشهير بسمعة العائلات دون وجه حق.