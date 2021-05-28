فيديو.. خالد الصاوي يصرخ في وجه منى الشاذلي لهذا السبب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حل الفنان المصري خالد الصاوي ضيفاً على برنامج "معكم منى الشاذلي"، الذي يعرض على فضائية "سي بي سي" المصرية.

وكشف الصاوي في المقابلة التليفزيونية عن كواليس مسلسل "القاهرة كابول" الذي عرض في رمضان الماضي قائلاً: "إنه دخل في نقاشات حول الشخصية التي يمكنه تأديتها قبل الاستقرار على تجسيد شخصية رجل الشرطة، وأنه كان يفكر في تقديم شخصية الإعلامي، لكن بعد أن قدّمها فتحي عبدالوهاب يصعب على فنان آخر التفكير فيها، بسبب تعمّقه الشديد في تفاصيل الشخصية".

وتحدّث الصاوي عن تفاصيل المشهد الذي جمعه بكل من طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب وأحمد رزق، موضحاً أن أحمد رزق شارك في العمل كضيف شرف، وأنّه كان من أسرع المشاهد التي تمَّ تصويرها، بسبب استعدادهم الجيد.







وتابع أنه كان متحمساً للعمل مع طارق لطفي وفتحي عبدالوهاب لأنه لم يجتمع بهما إلا في المسرح خلال فترة البدايات، كما أنه بعد قراءة السيناريو أدرك أن "القاهرة كابول" مشروع فني كبير.

وتطرق الصاوي في حواره إلى شخصية "عابد تيمور" التي جسّدها في مسلسل "اللي ملوش كبير" بطولة ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي قائلاً إن مشاهد العنف التي جمعته بالنجمة ياسمين عبدالعزيز تمَّ تنفيذها باحترافية شديدة وأنها لم تتعرض للإيذاء بسببه، مؤكداً أن الممثل الذي يضرب زملاءه بشكل حقيقي ليس محترفاً ولا يُقدِّم إبداعاً.





وداعب الصاوي مقدمة البرنامج منى الشاذلي عندما تحدّثت عن الخوف الذي سيطر على ياسمين عبدالعزيز بسبب براعته في إتقان دور الشرير، إذ باغتها الصاوي صارخاً في وجهها وكأنه استحضر شخصية "عابد تيمور"، وفزعت منى الشاذلي من التصرف وسرعان ما دخلت في نوبة من الضحك، ووصفته بالجنون.