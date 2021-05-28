فن ومشاهير

عزوز عادل وإيهاب فهمي يتلقيان لقاح فيروس كورونا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
تلقى الفنان عزوز عادل، والفنان إيهاب فهمي عضوا مجلس نقابة المهن التمثيلية، مساء الخميس، لقاح فيروس المستجد.

وقال عزوز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تلقى هو وشقيقته اللقاح، وأن الفنان إيهاب فهمي كان متواجدا هو الآخر لتلقي اللقاح أيضا.

جدير بالذكر أن عزوز عادل شارك في دراما رمضان المنقضي 2021 بمسلسل "الطاووس" و"الإختيار2"، ويعرض له بالسينما حاليا فيلم "ثانية واحدة". فيما شارك الفنان إيهاب فهمي في دراما رمضان المنقضي بمسلسلي "ولاد ناس" و"ضل راجل".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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