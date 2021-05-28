عزوز عادل وإيهاب فهمي يتلقيان لقاح فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

تلقى الفنان عزوز عادل، والفنان إيهاب فهمي عضوا مجلس نقابة المهن التمثيلية، مساء الخميس، لقاح فيروس كورونا المستجد.

وقال عزوز، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إنه تلقى هو وشقيقته اللقاح، وأن الفنان إيهاب فهمي كان متواجدا هو الآخر لتلقي اللقاح أيضا.

جدير بالذكر أن عزوز عادل شارك في دراما رمضان المنقضي 2021 بمسلسل "الطاووس" و"الإختيار2"، ويعرض له بالسينما حاليا فيلم "ثانية واحدة". فيما شارك الفنان إيهاب فهمي في دراما رمضان المنقضي بمسلسلي "ولاد ناس" و"ضل راجل".