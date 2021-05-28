فيديو| نهال عنبر تتلقى الجرعة الثانية من كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة نهال عنبر جمهورها ومتابعيها مقطع فيديو لها عبر "إنستجرام"، وثقت لحظة تلقيها الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا.

وطالبت نهال عنبر، مسؤولة الملف الصحي بنقابة المهن التمثيلية، جمهورها بأخذهم التطعيم ضد فيروس كورونا.

وعلقت قائلة: "أنا النهاردة أخدت الجرعة الثانية من اللقاح، بدعو الناس كلها تاخد التطعيم، وكلنا نشجع بعض وناخد التطعيم ضد كورونا".

من ناحية أخرى، شاركت نهال عنبر في الموسم الرمضاني المنقضي بمسلسل "الطاووس" بطولة جمال سليمان، سميحة أيوب، سهر الصايغ، هبة عبدالغني، أحمد فؤاد سليم، رانيا محمود ياسين، خالد عليش، عابد عناني، مهند حسني، أحمد إمام، حليم، فرح الزاهد، دانا حمدان، سيناريو وحوار كريم الدليل وإشراف على الكتابة محمد ناير، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.